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На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников - РИА Новости, 12.04.2022
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На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников
На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников - РИА Новости, 12.04.2022
На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников
Очередная перестрелка произошла во вторник между таджикскими и киргизскими пограничниками, в результате чего двое таджикских военнослужащих получили ранения,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:19
2022-04-12T23:21
в мире
баткенская область
таджикистан
киргизия
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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Очередная перестрелка произошла во вторник между таджикскими и киргизскими пограничниками, в результате чего двое таджикских военнослужащих получили ранения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана."Инцидент произошел между джамоатом Хистеварз Бободжон Гафуровского района на границе с Киргизией, когда таджикским пограничникам со стороны Киргизии помещали вести патрулирование на нашей территории и открыли по ним огонь", - сказал собеседник агентства.По его данным, двое таджикских пограничников с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Хистеварза.Джамоат Хистеварз Бободжон-Гафуровского района граничит с Лайлакским районом Баткенской области Киргизии. Граница в регионе демаркирована не полностью, таджикская сторона неоднократно обвиняла киргизских пограничников и граждан в незаконном пересечении границы.Ранее сообщалось, что во вторник из-за пересечения линии границы пограннарядом из Таджикистана между военнослужащими двух стран началась перестрелка, в ходе которой был ранен таджикский военный. Сразу начались переговоры пограничных представителей двух стран и огонь был временно прекращен. Однако затем, как сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Киргизии, таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села,Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
https://ria.ru/20220412/kirgiziya-1783211855.html
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в мире, баткенская область, таджикистан, киргизия
20:19 12.04.2022 (обновлено: 23:21 12.04.2022)
 
На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников

Двое таджикских пограничников ранены в результате перестрелки на границе с Киргизией

© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Очередная перестрелка произошла во вторник между таджикскими и киргизскими пограничниками, в результате чего двое таджикских военнослужащих получили ранения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана.
"Инцидент произошел между джамоатом Хистеварз Бободжон Гафуровского района на границе с Киргизией, когда таджикским пограничникам со стороны Киргизии помещали вести патрулирование на нашей территории и открыли по ним огонь", - сказал собеседник агентства.
По его данным, двое таджикских пограничников с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Хистеварза.
Джамоат Хистеварз Бободжон-Гафуровского района граничит с Лайлакским районом Баткенской области Киргизии. Граница в регионе демаркирована не полностью, таджикская сторона неоднократно обвиняла киргизских пограничников и граждан в незаконном пересечении границы.
Таджикистан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 21:09
Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке
Ранее сообщалось, что во вторник из-за пересечения линии границы пограннарядом из Таджикистана между военнослужащими двух стран началась перестрелка, в ходе которой был ранен таджикский военный. Сразу начались переговоры пограничных представителей двух стран и огонь был временно прекращен. Однако затем, как сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Киргизии, таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села,
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
На границе Киргизии и Таджикистана
Вчера, 19:20
В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана
 
В миреБаткенская областьТаджикистанКиргизия
 
 
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