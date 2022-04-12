https://ria.ru/20220412/ranenye-1783225175.html

На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников

На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников - РИА Новости, 12.04.2022

На границе с Киргизией ранены двое таджикских пограничников

Очередная перестрелка произошла во вторник между таджикскими и киргизскими пограничниками, в результате чего двое таджикских военнослужащих получили ранения,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:19

2022-04-12T20:19

2022-04-12T23:21

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ДУШАНБЕ, 12 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Очередная перестрелка произошла во вторник между таджикскими и киргизскими пограничниками, в результате чего двое таджикских военнослужащих получили ранения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана."Инцидент произошел между джамоатом Хистеварз Бободжон Гафуровского района на границе с Киргизией, когда таджикским пограничникам со стороны Киргизии помещали вести патрулирование на нашей территории и открыли по ним огонь", - сказал собеседник агентства.По его данным, двое таджикских пограничников с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Хистеварза.Джамоат Хистеварз Бободжон-Гафуровского района граничит с Лайлакским районом Баткенской области Киргизии. Граница в регионе демаркирована не полностью, таджикская сторона неоднократно обвиняла киргизских пограничников и граждан в незаконном пересечении границы.Ранее сообщалось, что во вторник из-за пересечения линии границы пограннарядом из Таджикистана между военнослужащими двух стран началась перестрелка, в ходе которой был ранен таджикский военный. Сразу начались переговоры пограничных представителей двух стран и огонь был временно прекращен. Однако затем, как сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Киргизии, таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села,Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.

https://ria.ru/20220412/kirgiziya-1783211855.html

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783189840.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баткенская область, таджикистан, киргизия