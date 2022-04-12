https://ria.ru/20220412/putin-1783027413.html

Путин прибыл в Благовещенск

Путин прибыл в Благовещенск - РИА Новости, 12.04.2022

Путин прибыл в Благовещенск

Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:59

2022-04-12T08:59

2022-04-12T15:02

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

амурская область

роскосмос

владимир путин

александр лукашенко

восточный (космодром)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783088513_0:179:3059:1900_1920x0_80_0_0_b327e1260a3373c765195c89f5471a27.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ожидается, что перед двусторонней встречей главы государств осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а затем пообщаются с работниками и наградят летчиков-космонавтов.В ходе переговоров политики обсудят развитие двустороннего сотрудничества, по итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Как сообщала пресс-служба Лукашенко, белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск. Помимо посещения Восточного и переговоров с Путиным у него запланирована встреча во Владивостоке с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский и обсудит поставки рыбы на белорусский рынок.

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782920559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/peregovory-1782777773.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, амурская область, роскосмос, владимир путин, александр лукашенко, восточный (космодром)