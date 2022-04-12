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Путин прибыл в Благовещенск - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин прибыл в Благовещенск
Путин прибыл в Благовещенск - РИА Новости, 12.04.2022
Путин прибыл в Благовещенск
Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:59
2022-04-12T15:02
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
амурская область
роскосмос
владимир путин
александр лукашенко
восточный (космодром)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ожидается, что перед двусторонней встречей главы государств осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а затем пообщаются с работниками и наградят летчиков-космонавтов.В ходе переговоров политики обсудят развитие двустороннего сотрудничества, по итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Как сообщала пресс-служба Лукашенко, белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск. Помимо посещения Восточного и переговоров с Путиным у него запланирована встреча во Владивостоке с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский и обсудит поставки рыбы на белорусский рынок.
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782920559.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, амурская область, роскосмос, владимир путин, александр лукашенко, восточный (космодром)
08:59 12.04.2022 (обновлено: 15:02 12.04.2022)
 
Путин прибыл в Благовещенск

Президент Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с Лукашенко посетит космодром Восточный

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ожидается, что перед двусторонней встречей главы государств осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а затем пообщаются с работниками и наградят летчиков-космонавтов.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 15:07
Путин и Лукашенко обсудят меры противодействия западным санкциям
В ходе переговоров политики обсудят развитие двустороннего сотрудничества, по итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.
Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.
Как сообщала пресс-служба Лукашенко, белорусский лидер уже прилетел в Благовещенск. Помимо посещения Восточного и переговоров с Путиным у него запланирована встреча во Владивостоке с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский и обсудит поставки рыбы на белорусский рынок.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 15:48В мире
Песков рассказал, зачем Путин и Лукашенко летят на космодром "Восточный"
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияАмурская областьРоскосмосВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВосточный (космодром)
 
 
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