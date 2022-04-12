https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"

Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 12.04.2022

Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион стал одним из 44 в России, где начнут внедрять новую модель развития среднего профессионального... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:21

2022-04-12T13:21

2022-04-12T13:21

амурская область

амурская область

дальневосточный государственный университет

общество

россия

василий орлов (губернатор)

елена дементьева

тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион стал одним из 44 в России, где начнут внедрять новую модель развития среднего профессионального образования, для этого в рамках федерального проекта "Профессионалитет" Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта (БАМиЖТ) получит 100 миллионов рублей.По новой программе принимать абитуриентов институт, являющийся филиалом Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Тынде, будет уже этим летом. Зачислить планируется 120 человек. Еще столько же – в следующем году. Как отметил Орлов, амурские организации среднего профессионального образования расширяют системную работу с предприятиями."Мы не первый год серьезно вкладываемся в развитие инфраструктуры колледжей, участвуем в создании современных мастерских в рамках нацпроекта "Образование", тем самым обеспечиваем условия для качественной подготовки специалистов рабочих отраслей. Проект "Пофессионалитет" дает возможность создать и внедрить передовую концепцию развития среднего профессионального образования. Задача – за короткое время дать выпускнику все необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения. Такой подход позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Как добавила директор БАМиЖТ Елена Дементьева, "стране срочно нужны рабочие руки "с головой"."Для решения кадрового вопроса и была разработана программа "Профессионалитет". На базе 70 пилотных организаций среднего профессионального образования будут созданы высокотехнологичные учебно-производственные кластеры. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения", - сказала Дементьева.По ее словам, программа "Профессионалитет" охватит четыре направления подготовки: "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)", "Электроснабжение (по отраслям)".По информации руководителя института, для реализации проекта "Профессионалитет" планируется сформировать новый "пласт" преподавательского состава. В него войдут не только педагоги, прошедшие повышение квалификации, активно будут привлечены и работодатели.

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https://ria.ru/20220407/ploschadi-1782223198.html

https://ria.ru/20220404/pavodok-1781604868.html

амурская область

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тында

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амурская область, дальневосточный государственный университет, общество, россия, василий орлов (губернатор), елена дементьева, тында