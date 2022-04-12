Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"
Глава Приамурья Орлов сообщил, что регион вошел в федеральный проект "Профессионалитет"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион стал одним из 44 в России, где начнут внедрять новую модель развития среднего профессионального образования, для этого в рамках федерального проекта "Профессионалитет" Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта (БАМиЖТ) получит 100 миллионов рублей.
По новой программе принимать абитуриентов институт, являющийся филиалом Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Тынде, будет уже этим летом. Зачислить планируется 120 человек. Еще столько же – в следующем году. Как отметил Орлов, амурские организации среднего профессионального образования расширяют системную работу с предприятиями.
"Мы не первый год серьезно вкладываемся в развитие инфраструктуры колледжей, участвуем в создании современных мастерских в рамках нацпроекта "Образование", тем самым обеспечиваем условия для качественной подготовки специалистов рабочих отраслей. Проект "Пофессионалитет" дает возможность создать и внедрить передовую концепцию развития среднего профессионального образования. Задача – за короткое время дать выпускнику все необходимые навыки за счет интенсивности и практической направленности обучения. Такой подход позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Как добавила директор БАМиЖТ Елена Дементьева, "стране срочно нужны рабочие руки "с головой".
"Для решения кадрового вопроса и была разработана программа "Профессионалитет". На базе 70 пилотных организаций среднего профессионального образования будут созданы высокотехнологичные учебно-производственные кластеры. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения", - сказала Дементьева.
По ее словам, программа "Профессионалитет" охватит четыре направления подготовки: "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)", "Электроснабжение (по отраслям)".
По информации руководителя института, для реализации проекта "Профессионалитет" планируется сформировать новый "пласт" преподавательского состава. В него войдут не только педагоги, прошедшие повышение квалификации, активно будут привлечены и работодатели.