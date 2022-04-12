https://ria.ru/20220412/premiya-1783026676.html

Аналитики назвали самую популярную меру поддержки сотрудников в России

Аналитики назвали самую популярную меру поддержки сотрудников в России - РИА Новости, 12.04.2022

Аналитики назвали самую популярную меру поддержки сотрудников в России

Дополнительные выплаты стали самой популярной мерой поддержки сотрудников в марте среди российских компаний, их получили 15% из тех граждан, которых поддержали... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:50

2022-04-12T08:50

2022-04-12T08:50

общество

россия

авито

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Дополнительные выплаты стали самой популярной мерой поддержки сотрудников в марте среди российских компаний, их получили 15% из тех граждан, которых поддержали работодатели, говорится в совместном исследовании сервиса по поиску вакансий "Авито Работы" и сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery, результаты которого есть у РИА Новости.Самыми популярными мерами поддержки сотрудников в текущей экономической ситуации, отмечают специалисты, со стороны компаний "стали дополнительные выплаты (этот способ поддержки получили 15% респондентов по всей России), возможность выбрать удобный формат работы (11%) и своевременное информирование об изменениях в стране (12% респондентов)". "Такие меры, как дополнительные оплачиваемые выходные и организация неформальных встреч, тимбилдингов или корпоративов, отметили 8% россиян", - добавляют они.Согласно исследованию, 60% респондентов довольны мерами поддержки работодателя. "Причем позитивная оценка характерна не только для крупных компаний или компаний IT-сферы", - приводятся в сообщении слова управляющего директора "Авито Работы" Артема Кумпеля.Там же отмечается, что повышение зарплаты и выплата премий - мера, которая наиболее популярна в сельском хозяйстве и агропромышленности (31%). Корпоративы и неформальные мероприятия наиболее распространены в компаниях из сферы страхования (22%), автомобильной отрасли (20%) и сферы масс-медиа (19%)."Компании стараются сегодня не экономить на корпоративных мероприятиях: в этом году, к примеру, объем заказов к гендерным праздникам превысил допандемийный показатель на 15%", - отмечают специалисты.Каждая десятая компания продолжает давать возможность выбрать удобный формат работы и в постпандемийное время, эту меру чаще всего используют работодатели в Москве и Санкт-Петербурге (17% и 12% соответственно). Активнее всего меры поддержки внедряют IT-компании (20%), банки (15%) и консалтинговые фирмы (12%). Исследование провели онлайн в марте 2022 года, в его ходе опросили 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, авито