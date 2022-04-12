https://ria.ru/20220412/predpriyatiya-1783120294.html

Все предприятия Алтая продолжают стабильно работать, несмотря на санкции

Все предприятия Алтая продолжают стабильно работать, несмотря на санкции - РИА Новости, 12.04.2022

Все предприятия Алтая продолжают стабильно работать, несмотря на санкции

Все предприятия Алтайского края продолжают стабильно работать, несмотря на санкции, многие наращивают объём заказов, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:00

2022-04-12T15:00

2022-04-12T15:00

алтайский край

экономика

монголия

алтайский край

алтайвагон

узбекистан

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БАРНАУЛ, 12 апр - РИА Новости. Все предприятия Алтайского края продолжают стабильно работать, несмотря на санкции, многие наращивают объём заказов, сообщила пресс-служба регионального правительства."По словам руководителя минпромэнерго (края Вячеслава Химочки - ред.), в условиях продолжающегося санкционного давления все предприятия Алтайского края продолжают стабильно работать. До настоящего времени не поступало сообщений о планах приостановок производственных процессов", - говорится в сообщении.Ряд предприятий подготовили заявки для участия в государственных мероприятиях по сохранению уровня занятости. Это Алтайский моторостроительный завод, Алтайский завод агрегатов, Белоярский мачтопропиточный завод и компания "Алтайский трикотаж"."Хотел бы отметить еще одну тенденцию: ряд предприятий заявляет о существенном росте объема заказов. Среди них Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский завод механических прессов, Алтайский трансформаторный завод, компании "Нортек", АНИТИМ, "Сибэнергомаш-БКЗ" и в целом производители котельного оборудования", - цитирует пресс-служба слова министра.По словам главы минпромэнерго, по итогам первого квартала 2022 года объем производства по 52 организациям промышленности и энергетики, охваченным мониторингом, увеличился на 11,5% к аналогичному периоду 2021 года."Кроме того, стабильно высокая положительная динамика сохраняется в таких отраслях, как сельхозмашиностроение (рост – 128%). Тенденция роста в том числе отмечается в АО "АНИТИМ"… и в ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", на котором за три года объем производства вырос более чем в два раза", - уточняет пресс-служба.С начала года динамичное развитие получила отрасль вагоностроения. Предприятия "Алтайвагон" и "Барнаульский ВРЗ" заключили контракты на несколько месяцев вперед, оперативно решаются вопросы обеспечения бесперебойной работы производств в новых условиях хозяйствования. Компании экспортируют вагоны в Казахстан, Узбекистан, Монголию.

https://ria.ru/20220407/sertifikaty-1782273598.html

https://ria.ru/20220405/forum-1781883552.html

монголия

алтайский край

узбекистан

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экономика, монголия, алтайский край, алтайвагон, узбекистан