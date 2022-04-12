https://ria.ru/20220412/prava-1783210381.html
В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав
В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав - РИА Новости, 12.04.2022
В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав
Новый порядок продления прав распространяется как на тех, кто водит личное авто, так и на тех, кто работает водителем, рассказала журналистам официальный... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:03
2022-04-12T21:03
2022-04-12T21:20
общество
авто
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
водительские права
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый порядок продления прав распространяется как на тех, кто водит личное авто, так и на тех, кто работает водителем, рассказала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк."Теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически", — сказала Волк.По ее словам, большая часть прав выдается именно из-за истечения срока действия."Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами ", — добавила Волк.Она отметила, что инициатором продления выступило МВД совместно с Минэкономразвития.Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2022 и 2023 годах, продлят автоматически.Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.
https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), водительские права
21:03 12.04.2022 (обновлено: 21:20 12.04.2022)
В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав
Представитель МВД Волк рассказала подробности о продлении водительских удостоверений
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый порядок продления прав распространяется как на тех, кто водит личное авто, так и на тех, кто работает водителем, рассказала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений
у них не будет, они продлятся автоматически", — сказала Волк
.
По ее словам, большая часть прав выдается именно из-за истечения срока действия.
"Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами ", — добавила Волк.
Она отметила, что инициатором продления выступило МВД
совместно с Минэкономразвития.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2022 и 2023 годах, продлят автоматически.
Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.