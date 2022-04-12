https://ria.ru/20220412/prava-1783210381.html

В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав

В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав - РИА Новости, 12.04.2022

В МВД рассказали подробности о продлении водительских прав

Новый порядок продления прав распространяется как на тех, кто водит личное авто, так и на тех, кто работает водителем, рассказала журналистам официальный... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:03

2022-04-12T21:03

2022-04-12T21:20

общество

авто

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

водительские права

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый порядок продления прав распространяется как на тех, кто водит личное авто, так и на тех, кто работает водителем, рассказала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк."Теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически", — сказала Волк.По ее словам, большая часть прав выдается именно из-за истечения срока действия."Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами ", — добавила Волк.Она отметила, что инициатором продления выступило МВД совместно с Минэкономразвития.Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2022 и 2023 годах, продлят автоматически.Замена водительского удостоверения каждые десять лет — процедура, обязательная для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.

https://ria.ru/20220411/dtp-1782828709.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), водительские права