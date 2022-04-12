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Вышел финальный трейлер новых "Фантастических тварей"

Вышел финальный трейлер новых "Фантастических тварей" - РИА Новости, 12.04.2022

Вышел финальный трейлер новых "Фантастических тварей"

Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале финальных трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", сообщает Collider. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:18

2022-04-12T13:18

2022-04-12T13:18

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале финальных трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", сообщает Collider. Ролик подчеркивает масштабы приключения, от которого зависит судьба всего мира. Команда добрых волшебников во главе с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу) отправляется в путь, чтобы помешать темному магу Геллерту Грин-де-Вальду (Мадс Миккельсен) воплотить свой чудовищный план. В фильме также задействованы Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие. Одну из ролей исполнил российский актер Александр Кузнецов. Его персонаж — волшебник Хельмут Вайс.Режиссер — Дэвид Йейтс. Он же снял две предыдущие части франшизы и четыре ленты о Гарри Поттере. Над сценарием работали Джоан Роулинг и Стивен Кловз.Планировалось, что фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в российский прокат 14 апреля. Но в марте релиз перенесли на неопределенный срок.

https://ria.ru/20220406/otzyvy-1782106413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джоан роулинг (джоан мюррэй), джуд лоу, мадс миккельсен , джонни депп, гарри поттер, эдди редмэйн