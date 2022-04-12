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СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4 - РИА Новости, 12.04.2022
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СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4
СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4 - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4
Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:47
2022-04-12T01:47
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бельгия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.По словам вирусологов Марка Ван Ранста и Пье Маеса, новый вариант, уже обнаруженный в некоторых других странах, был выявлен во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).Вирусолог отметил, что появление новых вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.Как сообщает издание, варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 уже обнаружены в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, где они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.По данным издания, вариант BA.5 в Бельгии пока не обнаружен.
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в мире, бельгия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, брюссель
01:47 12.04.2022
 
СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4

Le Vif: в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "омикрона" BA.4

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.
По словам вирусологов Марка Ван Ранста и Пье Маеса, новый вариант, уже обнаруженный в некоторых других странах, был выявлен во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).
"Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться", — приводит издание слова Ван Ранста.
Вирусолог отметил, что появление новых вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.
Как сообщает издание, варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 уже обнаружены в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, где они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.
По данным издания, вариант BA.5 в Бельгии пока не обнаружен.
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