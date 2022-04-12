https://ria.ru/20220412/omikron-1783014353.html

СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4

СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4 - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ: в Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4

Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:47

2022-04-12T01:47

2022-04-12T01:47

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омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.По словам вирусологов Марка Ван Ранста и Пье Маеса, новый вариант, уже обнаруженный в некоторых других странах, был выявлен во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB).Вирусолог отметил, что появление новых вариантов "омикрона" лучше, чем возникновение нового штамма.Как сообщает издание, варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 уже обнаружены в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, где они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.По данным издания, вариант BA.5 в Бельгии пока не обнаружен.

https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782914676.html

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в мире, бельгия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, брюссель