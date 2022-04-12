https://ria.ru/20220412/obstrel-1783189840.html

В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана

В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2022

В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана

Таджикские военные обстреляли из минометов киргизское село и пограничников, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Комитета нацбезопасности... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:20

2022-04-12T19:20

2022-04-12T21:15

в мире

таджикистан

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769911965_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_a6f28af3e95e3001df5952feb0f61cac.jpg

БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикские военные обстреляли из минометов киргизское село и пограничников, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии.По данным ведомства, киргизский пограничный наряд засек в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области таджикских пограничников, которые двигались к границе. На требование остановиться они не ответили и зашли на территорию Киргизии на 20 метров. Тогда киргизский наряд начал стрелять в воздух, таджикские пограничники ответили огнем. После переговоров стрельба прекратилась.Во время переговоров на место в качестве усиления прибыл еще один отряд таджикских пограничников, которые также начали стрелять."Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ходе повторной перестрелки был ранен военнослужащий Погранслужбы ГКНБ Киргизии. Далее таджикская сторона начала обстрел киргизского села Достук из минометов", — заявил представитель пресс-центра.По его словам, киргизская погранслужба призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей.Источник РИА Новости в силовых структурах Согдийской области Таджикистана рассказал, что с таджикской стороны пострадали двое пограничников. Их доставили в больницу Хистеварза с огнестрельными ранениями.Граница Киргизии и Таджикистана время от времени становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент произошел в конце января, тогда боестолкновение, начавшееся из-за перекрытия киргизской дороги, длилось несколько часов, пострадали более 30 человек с обеих сторон. Перемирия удалось добиться только после переговоров представителей двух стран.

https://ria.ru/20220412/pvo-1783153249.html

https://ria.ru/20211230/pvo-1766224964.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, таджикистан, киргизия