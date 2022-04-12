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В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2022
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В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана
В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2022
В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана
Таджикские военные обстреляли из минометов киргизское село и пограничников, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Комитета нацбезопасности... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:20
2022-04-12T21:15
в мире
таджикистан
киргизия
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БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикские военные обстреляли из минометов киргизское село и пограничников, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии.По данным ведомства, киргизский пограничный наряд засек в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области таджикских пограничников, которые двигались к границе. На требование остановиться они не ответили и зашли на территорию Киргизии на 20 метров. Тогда киргизский наряд начал стрелять в воздух, таджикские пограничники ответили огнем. После переговоров стрельба прекратилась.Во время переговоров на место в качестве усиления прибыл еще один отряд таджикских пограничников, которые также начали стрелять."Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ходе повторной перестрелки был ранен военнослужащий Погранслужбы ГКНБ Киргизии. Далее таджикская сторона начала обстрел киргизского села Достук из минометов", — заявил представитель пресс-центра.По его словам, киргизская погранслужба призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей.Источник РИА Новости в силовых структурах Согдийской области Таджикистана рассказал, что с таджикской стороны пострадали двое пограничников. Их доставили в больницу Хистеварза с огнестрельными ранениями.Граница Киргизии и Таджикистана время от времени становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент произошел в конце января, тогда боестолкновение, начавшееся из-за перекрытия киргизской дороги, длилось несколько часов, пострадали более 30 человек с обеих сторон. Перемирия удалось добиться только после переговоров представителей двух стран.
https://ria.ru/20220412/pvo-1783153249.html
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в мире, таджикистан, киргизия
19:20 12.04.2022 (обновлено: 21:15 12.04.2022)
 
В Киргизии заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана

Погранслужба Киргизии заявила о минометном обстреле села со стороны Таджикистана

© Фото пресс-службы МВД КРНа границе Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана
© Фото пресс-службы МВД КР
На границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикские военные обстреляли из минометов киргизское село и пограничников, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии.
По данным ведомства, киргизский пограничный наряд засек в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области таджикских пограничников, которые двигались к границе. На требование остановиться они не ответили и зашли на территорию Киргизии на 20 метров. Тогда киргизский наряд начал стрелять в воздух, таджикские пограничники ответили огнем. После переговоров стрельба прекратилась.
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Во время переговоров на место в качестве усиления прибыл еще один отряд таджикских пограничников, которые также начали стрелять.
"Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ходе повторной перестрелки был ранен военнослужащий Погранслужбы ГКНБ Киргизии. Далее таджикская сторона начала обстрел киргизского села Достук из минометов", — заявил представитель пресс-центра.
По его словам, киргизская погранслужба призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей.
Источник РИА Новости в силовых структурах Согдийской области Таджикистана рассказал, что с таджикской стороны пострадали двое пограничников. Их доставили в больницу Хистеварза с огнестрельными ранениями.
Граница Киргизии и Таджикистана время от времени становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент произошел в конце января, тогда боестолкновение, начавшееся из-за перекрытия киргизской дороги, длилось несколько часов, пострадали более 30 человек с обеих сторон. Перемирия удалось добиться только после переговоров представителей двух стран.
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