20:06 12.04.2022 (обновлено: 22:21 12.04.2022)
В Госдуме предложили изъять понятие "образовательная услуга" из закона
В Госдуму внесли законопроект, изымающий понятие "образовательная услуга" из закона
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изъятие из закона понятия "образовательная услуга", сообщила пресс-служба партии журналистам.
"По инициативе "Единой России" в Госдуму внесен законопроект, который повысит престиж профессии учителя. Документ предлагает исключить термин "образовательная услуга" из закона об образовании", - уточняется в сообщении.
Как подчёркивают авторы инициативы, термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами, исключение такого понятия "поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса".
"Учительство - это труд, который нужно уважать в соответствии с теми государственными задачами, которые выполняет педагог", - сказала глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что поводом для разработки проекта стали обращения учителей, по словам которых, понятие об "услуге в сфере образования" не соответствует роли педагога в обучении и воспитании детей и подростков.
"Считаю, что сама концепция образования как услуги ошибочна и не соответствует нашим национальным традициям. Учитель не услугу оказывает. Он участвует в формировании личности учеников. Влияет на их мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды вчерашний школьник или студент проносят затем через всю свою жизнь",- написал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале.
По его словам, в России всегда было особое отношение к педагогам, советская система образования считалась лучшей в мире, главным ее принципом было развитие творческого взаимодействия учителей и молодежи.
"В 90-е нас убедили в том, что все западное является синонимом лучшего. К сожалению, слепое копирование и подражание Западу не обошло стороной и отечественную модель образования, куда по методичкам Сороса были внедрены правила ростовщичества, торговли и товарно-денежных отношений. Принятие законопроекта будет означать завершение западного эксперимента над российским образованием. Мы совершаем "разворот" к самим себе. Безусловно, это только первый, но очень важный шаг", - заключил он.