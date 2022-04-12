https://ria.ru/20220412/obrazovanie-1783199704.html

В Госдуме предложили изъять понятие "образовательная услуга" из закона

В Госдуме предложили изъять понятие "образовательная услуга" из закона - РИА Новости, 12.04.2022

В Госдуме предложили изъять понятие "образовательная услуга" из закона

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изъятие из закона понятия "образовательная услуга", сообщила пресс-служба партии журналистам. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:06

2022-04-12T20:06

2022-04-12T22:21

общество

госдума рф

единая россия

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андрей турчак

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изъятие из закона понятия "образовательная услуга", сообщила пресс-служба партии журналистам."По инициативе "Единой России" в Госдуму внесен законопроект, который повысит престиж профессии учителя. Документ предлагает исключить термин "образовательная услуга" из закона об образовании", - уточняется в сообщении.Как подчёркивают авторы инициативы, термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами, исключение такого понятия "поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса".Отмечается, что поводом для разработки проекта стали обращения учителей, по словам которых, понятие об "услуге в сфере образования" не соответствует роли педагога в обучении и воспитании детей и подростков."Считаю, что сама концепция образования как услуги ошибочна и не соответствует нашим национальным традициям. Учитель не услугу оказывает. Он участвует в формировании личности учеников. Влияет на их мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды вчерашний школьник или студент проносят затем через всю свою жизнь",- написал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале.По его словам, в России всегда было особое отношение к педагогам, советская система образования считалась лучшей в мире, главным ее принципом было развитие творческого взаимодействия учителей и молодежи."В 90-е нас убедили в том, что все западное является синонимом лучшего. К сожалению, слепое копирование и подражание Западу не обошло стороной и отечественную модель образования, куда по методичкам Сороса были внедрены правила ростовщичества, торговли и товарно-денежных отношений. Принятие законопроекта будет означать завершение западного эксперимента над российским образованием. Мы совершаем "разворот" к самим себе. Безусловно, это только первый, но очень важный шаг", - заключил он.

https://sn.ria.ru/20220412/ege-1783114380.html

https://ria.ru/20220411/bukva-1782973197.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, единая россия, ольга казакова, россия, образование, образование - общество, андрей турчак, социальный навигатор, сн_образование