https://ria.ru/20220412/nekhvatka-1783051896.html

Окруженные в Мариуполе азовцы пожаловались на нехватку воды и боеприпасов

Окруженные в Мариуполе азовцы пожаловались на нехватку воды и боеприпасов - РИА Новости, 12.04.2022

Окруженные в Мариуполе азовцы пожаловались на нехватку воды и боеприпасов

Командир киевского полка территориальной обороны "Азов" Максим Жорин подтвердил нехватку боеприпасов, воды и продуктов питания у окруженного в Мариуполе полка... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:08

2022-04-12T11:08

2022-04-12T11:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

сартана

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

батальон "азов"

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Командир киевского полка территориальной обороны "Азов" Максим Жорин подтвердил нехватку боеприпасов, воды и продуктов питания у окруженного в Мариуполе полка украинской нацгвардии "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело.На соответствующий вопрос журналиста он ответил утвердительно, подчеркнув, что постоянно находится на связи с окруженными в Мариуполе. "Что касается еды и воды, то я могу сказать, что ее давно уже не хватает… Есть также безусловно проблемы и с боекомплектом для ведения боевых действий", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", уточнив, что нехватка ощущается более недели.Конгресс США в 2017 году запретил помощь "Азову", признав его неонацистской организацией."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации.Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области. По данным Минобороны, боевики "Азова" удерживают мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже – международные террористы."Азов" использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".Полк теробороны "Азов" организован в Киеве при содействии партии "Национальный корпус", созданной при участии ветеранов полка нацгвардии "Азов".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, россия, сартана, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), батальон "азов", украина, вооруженные силы украины, мариуполь