https://ria.ru/20220412/nashstore-1783086524.html
NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО
NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО - РИА Новости, 12.04.2022
NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО
АНО "Цифровые платформы", разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, направило в Минцифры РФ письмо с просьбой... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:58
2022-04-12T12:58
2022-04-12T12:58
общество
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, направило в Минцифры РФ письмо с просьбой включить его в перечень предустановленных программ на смартфоны россиян, сообщил директор по проектам организации Владимир Зыков.По его словам, после того, как даже китайский Huawei удалил из своего магазина приложений "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие", стало "совершенно очевидно, что рассчитывать Россия должна только на свои силы". Ранее директор по проектам также сообщал РИА Новости, что запуск NashStore запланирован на 9 мая.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).
https://ria.ru/20220404/shtraf-1781783717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет
NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО
Магазин приложений NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, направило в Минцифры РФ письмо с просьбой включить его в перечень предустановленных программ на смартфоны россиян, сообщил директор по проектам организации Владимир Зыков.
"Чтобы у пользователей осталась возможность устанавливать привычные сервисы, а у разработчиков - зарабатывать, необходимо не просто создание отечественного магазина приложений, но создание правового механизма, чтоб он был предустановлен на все смартфоны, продаваемые в России", - отметил Зыков.
По его словам, после того, как даже китайский Huawei удалил из своего магазина приложений "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие", стало "совершенно очевидно, что рассчитывать Россия должна только на свои силы". Ранее директор по проектам также сообщал РИА Новости, что запуск NashStore запланирован на 9 мая.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в РФ
смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).