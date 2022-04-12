https://ria.ru/20220412/nashstore-1783086524.html

NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО

NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО - РИА Новости, 12.04.2022

NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО

АНО "Цифровые платформы", разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, направило в Минцифры РФ письмо с просьбой... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:58

2022-04-12T12:58

2022-04-12T12:58

общество

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интернет

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", разрабатывающая аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, направило в Минцифры РФ письмо с просьбой включить его в перечень предустановленных программ на смартфоны россиян, сообщил директор по проектам организации Владимир Зыков.По его словам, после того, как даже китайский Huawei удалил из своего магазина приложений "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанк" и "Открытие", стало "совершенно очевидно, что рассчитывать Россия должна только на свои силы". Ранее директор по проектам также сообщал РИА Новости, что запуск NashStore запланирован на 9 мая.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

https://ria.ru/20220404/shtraf-1781783717.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет