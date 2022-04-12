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Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2022
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Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек
Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2022
Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек
Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:09
2022-04-12T14:09
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В 19 интерактивных тематических зонах павильоне №5 ВДНХ экспозицию можно не только внимательно рассмотреть, но и потрогать.Отмечается, что музей уже посетили более трех тысяч человек. Кроме жителей столицы, гостями музея уже стали туристы из Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Кургана, Красноярска и даже австралийцы.Музей открыт все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00
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городское хозяйство москвы, москва, вднх, ввц
14:09 12.04.2022
 

Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыИнтерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы
Интерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В 19 интерактивных тематических зонах павильоне №5 ВДНХ экспозицию можно не только внимательно рассмотреть, но и потрогать.
"Узнайте, как в наши дома поступают свет, вода, газ и тепло, как устроены ТЭЦ, очистные сооружения и другие объекты городского хозяйства, на игровом автомате научитесь сортировать отходы, поуправляйте уборочной техникой, изучите разнообразие столичных цветников, ознакомьтесь с экипировкой пожарных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что музей уже посетили более трех тысяч человек. Кроме жителей столицы, гостями музея уже стали туристы из Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Кургана, Красноярска и даже австралийцы.
Музей открыт все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваВДНХВВЦ
 
 
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