Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыИнтерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В 19 интерактивных тематических зонах павильоне №5 ВДНХ экспозицию можно не только внимательно рассмотреть, но и потрогать.
"Узнайте, как в наши дома поступают свет, вода, газ и тепло, как устроены ТЭЦ, очистные сооружения и другие объекты городского хозяйства, на игровом автомате научитесь сортировать отходы, поуправляйте уборочной техникой, изучите разнообразие столичных цветников, ознакомьтесь с экипировкой пожарных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что музей уже посетили более трех тысяч человек. Кроме жителей столицы, гостями музея уже стали туристы из Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Кургана, Красноярска и даже австралийцы.
Музей открыт все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00