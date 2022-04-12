https://ria.ru/20220412/muzey-1783107906.html

Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек

Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек - РИА Новости, 12.04.2022

Музей городского хозяйства Москвы уже посетили более трех тысяч человек

Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:09

2022-04-12T14:09

2022-04-12T14:09

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы в первые дни работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В 19 интерактивных тематических зонах павильоне №5 ВДНХ экспозицию можно не только внимательно рассмотреть, но и потрогать.Отмечается, что музей уже посетили более трех тысяч человек. Кроме жителей столицы, гостями музея уже стали туристы из Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Кургана, Красноярска и даже австралийцы.Музей открыт все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, вднх, ввц