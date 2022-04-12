https://ria.ru/20220412/mariupol-1783124051.html

Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД

Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022

Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД

Западные страны, прикрываясь необходимостью защиты гражданского населения, хотят открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя, чтобы оттуда смогли выйти... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:13

2022-04-12T15:13

2022-04-12T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, прикрываясь необходимостью защиты гражданского населения, хотят открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя, чтобы оттуда смогли выйти украинские боевики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас на нескольких объектах (Мариуполя) остались именно боевики. Это для кого коллективный Запад хочет эти гуманитарные коридоры истребовать, для боевиков? Для неонацистов?"- сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат напомнила, что похожая тактика использовалась западными странами в Сирии."Люди страдали месяцами: гражданские, женщины, дети - их не выпускали, держали в заложниках так называемые умеренные боевики, экстремисты, террористы, которых воспевал Запад как борцов за свободу, демократию, но при этом тут же требовал открытия гуманитарных коридоров именно для этих самых боевиков, когда их сирийские правительственные войска при поддержке вооруженных сил Российской Федерации уже прижимали к стенке. Вот эта тактика нам хорошо известна", - сказала Захарова.По ее словам, если сейчас коллективный Запад "хочет заниматься прикрытием неонацистов, тогда надо называть не открытием гуманитарных коридоров в увязке с гражданским населением, а спасением тех, кого тренировали на базах НАТОвских стран".В понедельник лидеры России и Австрии провели в Москве переговоры о ситуации вокруг Украины. Канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими, и что он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы, а частности, заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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