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Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783124051.html
Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД
Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022
Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД
Западные страны, прикрываясь необходимостью защиты гражданского населения, хотят открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя, чтобы оттуда смогли выйти... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:13
2022-04-12T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
карл нехаммер
владимир путин
москва
сирия
россия
мариуполь
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, прикрываясь необходимостью защиты гражданского населения, хотят открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя, чтобы оттуда смогли выйти украинские боевики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас на нескольких объектах (Мариуполя) остались именно боевики. Это для кого коллективный Запад хочет эти гуманитарные коридоры истребовать, для боевиков? Для неонацистов?"- сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат напомнила, что похожая тактика использовалась западными странами в Сирии."Люди страдали месяцами: гражданские, женщины, дети - их не выпускали, держали в заложниках так называемые умеренные боевики, экстремисты, террористы, которых воспевал Запад как борцов за свободу, демократию, но при этом тут же требовал открытия гуманитарных коридоров именно для этих самых боевиков, когда их сирийские правительственные войска при поддержке вооруженных сил Российской Федерации уже прижимали к стенке. Вот эта тактика нам хорошо известна", - сказала Захарова.По ее словам, если сейчас коллективный Запад "хочет заниматься прикрытием неонацистов, тогда надо называть не открытием гуманитарных коридоров в увязке с гражданским населением, а спасением тех, кого тренировали на базах НАТОвских стран".В понедельник лидеры России и Австрии провели в Москве переговоры о ситуации вокруг Украины. Канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими, и что он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы, а частности, заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, карл нехаммер, владимир путин, москва, сирия, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:13 12.04.2022
 
Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Запад хочет открытия гумкоридоров из Мариуполя для боевиков

© REUTERS / StringerВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Stringer
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, прикрываясь необходимостью защиты гражданского населения, хотят открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя, чтобы оттуда смогли выйти украинские боевики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас на нескольких объектах (Мариуполя) остались именно боевики. Это для кого коллективный Запад хочет эти гуманитарные коридоры истребовать, для боевиков? Для неонацистов?"- сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Дипломат напомнила, что похожая тактика использовалась западными странами в Сирии.
"Люди страдали месяцами: гражданские, женщины, дети - их не выпускали, держали в заложниках так называемые умеренные боевики, экстремисты, террористы, которых воспевал Запад как борцов за свободу, демократию, но при этом тут же требовал открытия гуманитарных коридоров именно для этих самых боевиков, когда их сирийские правительственные войска при поддержке вооруженных сил Российской Федерации уже прижимали к стенке. Вот эта тактика нам хорошо известна", - сказала Захарова.
По ее словам, если сейчас коллективный Запад "хочет заниматься прикрытием неонацистов, тогда надо называть не открытием гуманитарных коридоров в увязке с гражданским населением, а спасением тех, кого тренировали на базах НАТОвских стран".
В понедельник лидеры России и Австрии провели в Москве переговоры о ситуации вокруг Украины. Канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими, и что он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы, а частности, заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКарл НехаммерВладимир ПутинМоскваСирияРоссияМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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