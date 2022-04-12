https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783096478.html
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:32
2022-04-12T13:32
2022-04-12T13:32
в мире
белоруссия
россия
амурская область
санкции в отношении россии
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять в текущих обстоятельствах."Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил Лукашенко на переговорах с главой российского государства на космодроме "Восточный" в Амурской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, амурская область, санкции в отношении россии
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций
Президент Лукашенко знает, что положить на чашу весов, чтобы выстоять в условиях санкций