https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783096478.html

Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций

Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:32

2022-04-12T13:32

2022-04-12T13:32

в мире

белоруссия

россия

амурская область

санкции в отношении россии

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять в текущих обстоятельствах."Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил Лукашенко на переговорах с главой российского государства на космодроме "Восточный" в Амурской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html

белоруссия

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, амурская область, санкции в отношении россии