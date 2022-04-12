Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783096478.html
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:32
2022-04-12T13:32
в мире
белоруссия
россия
амурская область
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять в текущих обстоятельствах."Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил Лукашенко на переговорах с главой российского государства на космодроме "Восточный" в Амурской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html
белоруссия
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, амурская область, санкции в отношении россии
13:32 12.04.2022
 
Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций

Президент Лукашенко знает, что положить на чашу весов, чтобы выстоять в условиях санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять в текущих обстоятельствах.
"Никому не надо думать, что Россия - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил Лукашенко на переговорах с главой российского государства на космодроме "Восточный" в Амурской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:19
Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты
 
В миреБелоруссияРоссияАмурская областьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала