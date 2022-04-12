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Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T05:49
2022-04-12T08:44
олег кожемяко
владимир путин
россия
белоруссия
амурская область
александр лукашенко
в мире
владивосток
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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом России. Делегации обсудят реализацию существующих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент сделают на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html
https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html
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олег кожемяко, владимир путин, россия, белоруссия, амурская область, александр лукашенко, в мире, владивосток, приморский край, благовещенск, минск
05:49 12.04.2022 (обновлено: 08:44 12.04.2022)
 
Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Белта: президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.
По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
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Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом России. Делегации обсудят реализацию существующих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент сделают на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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Союзное государствоОлег КожемякоВладимир ПутинРоссияБелоруссияАмурская областьАлександр ЛукашенкоВ миреВладивостокПриморский крайБлаговещенскМинск
 
 
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