https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783019227.html

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T05:49

2022-04-12T05:49

2022-04-12T08:44

олег кожемяко

владимир путин

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амурская область

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу главы государства.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом России. Делегации обсудят реализацию существующих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент сделают на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html

https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html

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олег кожемяко, владимир путин, россия, белоруссия, амурская область, александр лукашенко, в мире, владивосток, приморский край, благовещенск, минск