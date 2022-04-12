https://ria.ru/20220412/kupyury-1783020347.html

Гознак: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса

Гознак: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса - РИА Новости, 12.04.2022

Гознак: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса

Внедрение новых рублевых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса, заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T07:05

2022-04-12T07:05

2022-04-12T10:02

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Внедрение новых рублевых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса, заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Трачук рассказал, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр: сначала Банк России официально объявит об этом, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования, и только через несколько месяцев, когда всю технику адаптируют, банкноты поступят в обращение.Банк России планирует в ближайшие годы перейти на более качественные, защищенные и долговечные купюры. На 2022 год анонсировано появление новых 100-рублевых банкнот, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024 году, десять и 50 рублей — в 2025-м.Как уточнил Трачук, эти планы остаются в силе, но возможно "некоторое смещение сроков".

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экономика, россия, аркадий трачук, рубль, гознак, центральный банк рф (цб рф), москва