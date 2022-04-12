07:05 12.04.2022 (обновлено: 10:02 12.04.2022)
Гознак: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса
Глава Гознака Трачук: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса
© Фото : предоставлено ГосзнакомГлава Гознака Аркадий Трачук
© Фото : предоставлено Госзнаком
Глава Гознака Аркадий Трачук. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Внедрение новых рублевых купюр не вызовет никаких затруднений у банков и бизнеса, заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
"Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно", — подчеркнул собеседник агентства.
Трачук рассказал, как будет происходить процесс ввода в обращение новых купюр: сначала Банк России официально объявит об этом, затем экземпляры банкнот передадут заинтересованным организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и прочего оборудования, и только через несколько месяцев, когда всю технику адаптируют, банкноты поступят в обращение.
Банк России планирует в ближайшие годы перейти на более качественные, защищенные и долговечные купюры. На 2022 год анонсировано появление новых 100-рублевых банкнот, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024 году, десять и 50 рублей — в 2025-м.
Как уточнил Трачук, эти планы остаются в силе, но возможно "некоторое смещение сроков".