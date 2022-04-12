https://ria.ru/20220412/kosmos-1783058386.html

Путин: Москва и Минск будут вместе формировать инфраструктуру в космосе

Путин: Москва и Минск будут вместе формировать инфраструктуру в космосе - РИА Новости, 12.04.2022

Путин: Москва и Минск будут вместе формировать инфраструктуру в космосе

Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:28

2022-04-12T11:28

2022-04-12T14:06

россия

белоруссия

космос - риа наука

владимир путин

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере, сообщил президент России Владимир Путин."Еще одним важным знаковым направлением нашего взаимодействия станет совместное формирование инфраструктуры, которая гарантирует Союзному государству независимый выход в космос", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.Путин добавил, что "уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Белоруссии получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный"."Существующие изменения в российском законодательстве уже одобрены Государственной Думой, и в самое ближайшее время должно состояться решение Совета Федерации, и разумеется, будет сразу же подписано, новый закон будет подписан и мной", - сказал президент России.

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

белоруссия

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Путин: РФ и Белоруссия будут совместно работать в космической сфере ПУТИН: РФ И БЕЛОРУССИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО ФОРМИРОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 2022-04-12T11:28 true PT0M22S

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, космос - риа наука, владимир путин, александр лукашенко