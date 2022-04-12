https://ria.ru/20220412/kosmodrom-1783044498.html
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:42
2022-04-12T10:42
2022-04-12T13:07
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
восточный (космодром)
политика
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783088869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68eb30ec5f62c57d264a5aae68c9f942.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.С вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики. Так, звания Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.Также глава государства пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/peregovory-1782777773.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783088869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a695c78dd632d2b43af80a2c8ca08a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, восточный (космодром), политика, космос - риа наука
10:42 12.04.2022 (обновлено: 13:07 12.04.2022)
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Президент Путин и глава Белоруссии Лукашенко прибыли на космодром Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.
С вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".
Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики. Так, звания Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.
Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.
Также глава государства пообщается с губернатором Амурской области
Василием Орловым и главой "Роскосмоса
" Дмитрием Рогозиным
.
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.