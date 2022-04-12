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Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный - РИА Новости, 12.04.2022
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:42
2022-04-12T13:07
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
восточный (космодром)
политика
космос - риа наука
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.С вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики. Так, звания Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.Также глава государства пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, восточный (космодром), политика, космос - риа наука
10:42 12.04.2022 (обновлено: 13:07 12.04.2022)
 
Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Президент Путин и глава Белоруссии Лукашенко прибыли на космодром Восточный

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.
С вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".
Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики. Так, звания Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.
Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.
Также глава государства пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 15:48В мире
Песков рассказал, зачем Путин и Лукашенко летят на космодром "Восточный"
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВосточный (космодром)ПолитикаКосмос - РИА Наука
 
 
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