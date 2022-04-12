https://ria.ru/20220412/kosmodrom-1783044498.html

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный - РИА Новости, 12.04.2022

Путин и Лукашенко посетили космодром Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:42

2022-04-12T10:42

2022-04-12T13:07

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

восточный (космодром)

политика

космос - риа наука

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный.С вертолета они осмотрели строительство объектов. Также главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса "Ангары".Российский лидер выступил перед работниками Восточного и вручил госнаграды по случаю Дня космонавтики. Так, звания Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю.А. Гагарина" Олег Скрипочка.Кроме того, у Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят развитие двустороннего сотрудничества.Также глава государства пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой "Роскосмоса " Дмитрием Рогозиным.Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го.

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/peregovory-1782777773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, восточный (космодром), политика, космос - риа наука