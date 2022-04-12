https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783073918.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:14
2022-04-12T12:14
2022-04-12T12:20
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 238 человек.
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:14 12.04.2022 (обновлено: 12:20 12.04.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 171 новый случай COVID-19, 11 пациентов умерли