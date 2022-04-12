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В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783073918.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:14
2022-04-12T12:20
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 238 человек.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
12:14 12.04.2022 (обновлено: 12:20 12.04.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 171 новый случай COVID-19, 11 пациентов умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 238 человек.
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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