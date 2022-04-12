https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783073918.html

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.04.2022

В Подмосковье за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:14

2022-04-12T12:14

2022-04-12T12:20

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 171 человек, сообщает во вторник портал cтопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 238 человек.

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html

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Владимир Лаврентьев

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы