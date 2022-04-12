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В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 12.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783040362.html
В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"
В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 12.04.2022
В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"
Более 96% случаев коронавируса в России приходятся на омикрон, 1,5% - на дельту, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:24
2022-04-12T10:33
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 96% случаев коронавируса в России приходятся на омикрон, 1,5% - на дельту, сообщается на сайте Роспотребнадзора."В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 11.04.2022 года загружено 127 383 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За отчетную 14-ю неделю загружено 1257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту Дельта – 19 (1,5%), к другим не доминирующим геновариантам – 27 (2,1%)",- говорится в сообщении.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
10:24 12.04.2022 (обновлено: 10:33 12.04.2022)
 
В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"

В России более 96 процентов случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 96% случаев коронавируса в России приходятся на омикрон, 1,5% - на дельту, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 11.04.2022 года загружено 127 383 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За отчетную 14-ю неделю загружено 1257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту Дельта – 19 (1,5%), к другим не доминирующим геновариантам – 27 (2,1%)",- говорится в сообщении.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 16:12В мире
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