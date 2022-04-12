https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783040362.html

В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"

В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 12.04.2022

В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"

Более 96% случаев коронавируса в России приходятся на омикрон, 1,5% - на дельту, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:33

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 96% случаев коронавируса в России приходятся на омикрон, 1,5% - на дельту, сообщается на сайте Роспотребнадзора."В базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 11.04.2022 года загружено 127 383 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За отчетную 14-ю неделю загружено 1257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1211 сиквенсов (96,3% от общего количества сиквенсов), к геноварианту Дельта – 19 (1,5%), к другим не доминирующим геновариантам – 27 (2,1%)",- говорится в сообщении.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/koronavirus-1782934256.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса