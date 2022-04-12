https://ria.ru/20220412/kanal-1783198430.html

Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году

Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2022

Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году

Глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в Астраханской области доведут до нормативной в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:06

2022-04-12T20:06

2022-04-12T20:17

экономика

игорь бабушкин

астрахань

астраханская область

совет федерации рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в Астраханской области доведут до нормативной в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Во вторник в Астрахани состоялось выездное совещание Совета Федерации, на котором, в частности, обсуждались вопросы строительства и реконструкции ряда социальных, культурных и инфраструктурных объектов на территории Астраханской области.Один из вопросов - реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, который является частью международного транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время работа там идет по двум направлениям: увеличение ежегодных извлекаемых объемов грунта на текущее содержание канала, а также работы по его реконструкции."На текущий год план извлечения грунта – 7 миллионов кубометров, это в два раза выше прошлогоднего объема. Таким образом, уже в 2022 году нормативные глубины по всей протяженности ВКМСК могут быть достигнуты", - говорится в сообщении. На 2023-2024 годы в федеральном бюджете запланированы средства на реконструкцию канала. Также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил на совещании, что региону уже выделили федеральные средства на строительство Восточного обхода Астрахани и на приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов. "Благодаря участию Совета Федерации Минтрансом принято решение о включении в план на 2025-2030 годы мероприятий по реконструкции аэропортовского комплекса. А также рассматривается вопрос о включении северного обхода Астрахани в федеральную адресную инвестиционную программу", - написал губернатор в Telegram.

https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html

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Наталья Макарова

экономика, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, совет федерации рф