https://ria.ru/20220412/kanal-1783198430.html
Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году
Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году - РИА Новости, 12.04.2022
Глубину Волго-Каспийского канала доведут до нормативной в 2022 году
Глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в Астраханской области доведут до нормативной в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:06
2022-04-12T20:06
2022-04-12T20:17
экономика
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в Астраханской области доведут до нормативной в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Во вторник в Астрахани состоялось выездное совещание Совета Федерации, на котором, в частности, обсуждались вопросы строительства и реконструкции ряда социальных, культурных и инфраструктурных объектов на территории Астраханской области.Один из вопросов - реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, который является частью международного транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время работа там идет по двум направлениям: увеличение ежегодных извлекаемых объемов грунта на текущее содержание канала, а также работы по его реконструкции."На текущий год план извлечения грунта – 7 миллионов кубометров, это в два раза выше прошлогоднего объема. Таким образом, уже в 2022 году нормативные глубины по всей протяженности ВКМСК могут быть достигнуты", - говорится в сообщении. На 2023-2024 годы в федеральном бюджете запланированы средства на реконструкцию канала. Также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил на совещании, что региону уже выделили федеральные средства на строительство Восточного обхода Астрахани и на приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов. "Благодаря участию Совета Федерации Минтрансом принято решение о включении в план на 2025-2030 годы мероприятий по реконструкции аэропортовского комплекса. А также рассматривается вопрос о включении северного обхода Астрахани в федеральную адресную инвестиционную программу", - написал губернатор в Telegram.
https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, совет федерации рф
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в Астраханской области доведут до нормативной в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
Во вторник в Астрахани
состоялось выездное совещание Совета Федерации
, на котором, в частности, обсуждались вопросы строительства и реконструкции ряда социальных, культурных и инфраструктурных объектов на территории Астраханской области
.
Один из вопросов - реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала, который является частью международного транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время работа там идет по двум направлениям: увеличение ежегодных извлекаемых объемов грунта на текущее содержание канала, а также работы по его реконструкции.
"На текущий год план извлечения грунта – 7 миллионов кубометров, это в два раза выше прошлогоднего объема. Таким образом, уже в 2022 году нормативные глубины по всей протяженности ВКМСК могут быть достигнуты", - говорится в сообщении. На 2023-2024 годы в федеральном бюджете запланированы средства на реконструкцию канала.
Также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
отметил на совещании, что региону уже выделили федеральные средства на строительство Восточного обхода Астрахани и на приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов. "Благодаря участию Совета Федерации Минтрансом принято решение о включении в план на 2025-2030 годы мероприятий по реконструкции аэропортовского комплекса. А также рассматривается вопрос о включении северного обхода Астрахани в федеральную адресную инвестиционную программу", - написал губернатор в Telegram
.