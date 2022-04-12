https://ria.ru/20220412/granitsa-1783217561.html

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границы

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границы - РИА Новости, 12.04.2022

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границы

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных военных подразделений от границы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:57

2022-04-12T21:57

2022-04-12T22:37

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БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных военных подразделений от границы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Пограничной службы киргизского Комитета нацбезопасности.Такое решение приняли по итогам встречи в Лейлекском районе Баткенской области, в которой участвовали начальник областного управления погранслужбы Киргизии полковник Кыялбек Толонбаев и начальник управления погранвойск Таджикистана по Согдийской области генерал-майор Хикматулло Пираков."В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента", — сказал представитель пресс-центра.По его словам, обстановка на границе характеризуется как относительно-стабильная, но с элементами напряженности.Пограничные делегации продолжат переговоры в пункте пропуска Овчи — Калача, добавили в ведомстве. Как заявляли в Погранслужбе Киригизии, инцидент на границе с Таджикистаном произошел из-за того, что таджикский пограничный наряд пересек линию рубежа и начал стрелять в ответ на предупредительные выстрелы. Сразу начались переговоры, благодаря которым удалось остановить огонь. Но вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, кроме того, таджикские военные обстреляли киргизское село Достук из минометов. По данным киргизского ведомства, при этом получили ранения по одному пограничнику с обеих сторон.Граница Киргизии и Таджикистана время от времени становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент произошел в конце января, тогда боестолкновение, начавшееся из-за перекрытия киргизской дороги, длилось несколько часов, пострадали более 30 человек с обеих сторон. Перемирия удалось добиться только после переговоров представителей двух стран.

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783189840.html

https://ria.ru/20220412/kirgiziya-1783211855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, согдийская область, баткенская область, таджикистан, киргизия