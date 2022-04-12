https://ria.ru/20220412/gagarin-1783040457.html

Восстанавливать "Гагаринский старт" пока не планируется, заявил Рогозин

Восстанавливать "Гагаринский старт" пока не планируется, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.04.2022

Восстанавливать "Гагаринский старт" пока не планируется, заявил Рогозин

Восстановление стартовой площадки на Байконуре, с которой полетел Гагарин, пока не планируется, она будет напоминанием о великой советской космонавтике, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:24

космос - риа наука

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Восстановление стартовой площадки на Байконуре, с которой полетел Гагарин, пока не планируется, она будет напоминанием о великой советской космонавтике, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока "Гагаринский старт" будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он уточнил, что самостоятельно восстанавливать "Гагаринский старт" не позволяет ограниченное финансирование. Кроме того, новые стартовые комплексы было бы логичнее создавать на своей национальной территории, считает гендиректор "Роскосмоса".Тем не менее, Рогозин не исключил, что при выделении финансирования со стороны России и Казахстана этот проект мог бы быть реализован двумя странами. В таком случае его можно было использовать чисто под коммерческие запуски."Вопрос в другом – какие коммерческие программы могут быть в условиях санкций?" – добавил он. Изначально проектом предполагалось создание трехстороннего совместного предприятия Казахстан - Россия - ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем управляло бы стартовой площадкой №1 для запусков ракет "Союз-2".Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в конце 2021 года сообщал, что все документы находятся в Эмиратах и "определенные процедуры... двигаются, если честно, медленно". Он также не исключил привлечения в проект других инвесторов, если космическое агентство ОАЭ затянет с решением вопроса.В марте 2022 года вышел проект постановления правительства РФ о ратификации соглашения с ОАЭ о сотрудничестве в освоении космоса. В пояснительной записке указывалось, что только после вступления его в силу Эмираты смогут приступить к модернизации стартового комплекса на Байконуре.

https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1782904156.html

https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

https://ria.ru/20220319/gagarin-1779068170.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)