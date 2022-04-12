https://ria.ru/20220412/friske-1783151646.html

Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери

Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери - РИА Новости, 12.04.2022

Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери

Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:04

2022-04-12T17:04

2022-04-12T17:04

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку.Подписчики не только поздравили Фриске с выпиской из роддома, но и отметили ее цветущий вид.Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма. Наталья пока держит имя малышки в секрете.

https://ria.ru/20220224/friske-1774685150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес