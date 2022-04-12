https://ria.ru/20220412/friske-1783151646.html
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери - РИА Новости, 12.04.2022
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери
Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:04
2022-04-12T17:04
2022-04-12T17:04
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наталья фриске
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку.Подписчики не только поздравили Фриске с выпиской из роддома, но и отметили ее цветущий вид.Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма. Наталья пока держит имя малышки в секрете.
https://ria.ru/20220224/friske-1774685150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери
Наталья Фриске выписалась из роддома и показала первое фото дочери