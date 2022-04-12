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Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери - РИА Новости, 12.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220412/friske-1783151646.html
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери - РИА Новости, 12.04.2022
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери
Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:04
2022-04-12T17:04
шоубиз
знаменитости
наталья фриске
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку.Подписчики не только поздравили Фриске с выпиской из роддома, но и отметили ее цветущий вид.Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма. Наталья пока держит имя малышки в секрете.
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знаменитости, наталья фриске, шоу-бизнес
17:04 12.04.2022
 
Наталья Фриске показала первое фото новорожденной дочери

Наталья Фриске выписалась из роддома и показала первое фото дочери

© Фото : @nataliafriske / TelegramФото из telegram-аккаунта Натальи Фриске
Фото из telegram-аккаунта Натальи Фриске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : @nataliafriske / Telegram
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Наталья Фриске поделилась в социальных сетях первым фото новорожденной дочери. На снимке она трогательно держит малышку за руку.

"Моя жизнь. Сегодня день Х. Мы едем домой", – написано в публикации.

© Фото : @nataliafriske / TelegramФото из telegram-аккаунта Натальи Фриске
Фото из telegram-аккаунта Натальи Фриске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : @nataliafriske / Telegram
Подписчики не только поздравили Фриске с выпиской из роддома, но и отметили ее цветущий вид.

"Материнство вам идет", "Выглядите очень хорошо. Роды вам на пользу", "Маникюр мамин, форма ноготочков какая", – написали в комментариях.

Девочка появилась на свет 8 апреля в роддоме № 8 ГКБ им. В. П. Демихова на юго-востоке Москвы. Ее рост составлял 58 сантиметров, вес – почти 4,5 килограмма. Наталья пока держит имя малышки в секрете.
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