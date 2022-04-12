https://ria.ru/20220412/dollar-1783046055.html

Запад случайно атаковал себя

В Германии сообщили об "атаке" Запада на доллар - РИА Новости, 12.04.2022

Запад случайно атаковал себя

Введенные Соединенными Штатами и их союзниками антироссийские санкции могут лишить доллар доминирующего положения в мире, пишет Tagesspiegel. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:45

2022-04-12T10:45

2022-04-12T14:10

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Введенные Соединенными Штатами и их союзниками антироссийские санкции могут лишить доллар доминирующего положения в мире, пишет Tagesspiegel.Ранее первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат допустила, что мировое влияние американской валюты может ослабнуть из-за ограничительных мер против Москвы. Как уточняет автор материала, речь идет о санкциях, призванных блокировать российские валютные резервы и ценные бумаги за рубежом. Тот факт, что Запад стал использовать доллар как оружие, вызывает тревогу у многих стран, в том числе у Индии, Китая, Бразилии и ЮАР."Теперь и другие страны боятся, что если были изменены правила для России, то они могут быть изменены и для всего мира", — подчеркивается в статье.Как отмечает СМИ, Пекин и Нью-Дели активно пытаются снизить роль доллара в международной экономике. КНР, в частности, создала аналог глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия же, по сути, помогает России обходить санкции, реанимируя особую систему расчетов между странами. Несмотря на сложности и затраты, она позволит проводить торговые сделки.Однако, по мнению автора, реальной альтернативы американской валюте пока не существует и вряд ли она лишится доминирующего положения в ближайшем будущем. В частности, Китаю для этого придется вложить валютные резервы в размере 3,2 триллиона долларов, но, например, в евро и иены это сделать проблематично, тем более что Европа и Япония поддерживают санкции против Москвы. Что касается "малых" валют, то в них вряд ли будут вкладывать большие суммы, подытоживается в статье.Западные страны ввели новые санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Крупные мировые бренды заявили о приостановке работы в стране.В ответ Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ с ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Объемы поставок и принципы ценообразования сохранятся.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html

https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779192607.html

https://ria.ru/20220412/rubl-1783012318.html

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Станислав Ванд

экономика, владимир путин, россия, япония, москва, газпром, мвф, swift, германия, европа