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Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 189 единиц боеприпасов, два человека погибли и семеро ранены, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:11

2022-04-12T09:11

2022-04-12T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 189 единиц боеприпасов, два человека погибли и семеро ранены, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По его данным, украинские войска выпустили по территории республики 189 единиц различных боеприпасов.Как отмечается, "за прошедшие сутки поступили сведения о двух погибших и 7 раненых мирных жителях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс