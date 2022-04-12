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МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bucha-1783152081.html
МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством
МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством - РИА Новости, 12.04.2022
МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством
Москва считает кощунством поддержку ЕС циничной провокации Киева в Буче, заявил МИД РФ. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:32
2022-04-12T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
россия
киевская область
киев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва считает кощунством поддержку ЕС циничной провокации Киева в Буче, заявил МИД РФ."(Глава европейской дипломатии) Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали циничную провокацию Киева с массовым убийством мирных жителей в Буче. Считаем это кощунственным по отношению, прежде всего, к памяти жертв постоянных украинских обстрелов городов и сел Донбасса", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник.В ведомстве также отметили, что "никто из есовцев не удосужился посетить эти территории ни разу с 2014 года".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html
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в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, россия, киевская область, киев, еврокомиссия, евросоюз
16:32 12.04.2022 (обновлено: 16:42 12.04.2022)
 
МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством

МИД России назвали поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва считает кощунством поддержку ЕС циничной провокации Киева в Буче, заявил МИД РФ.
"(Глава европейской дипломатии) Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали циничную провокацию Киева с массовым убийством мирных жителей в Буче. Считаем это кощунственным по отношению, прежде всего, к памяти жертв постоянных украинских обстрелов городов и сел Донбасса", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник.
В ведомстве также отметили, что "никто из есовцев не удосужился посетить эти территории ни разу с 2014 года".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 20:11
Россия передала ООН данные о готовящихся провокациях Киева на Украине
 
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