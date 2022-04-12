https://ria.ru/20220412/bucha-1783152081.html

МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством

МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством - РИА Новости, 12.04.2022

МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством

Москва считает кощунством поддержку ЕС циничной провокации Киева в Буче, заявил МИД РФ. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:32

2022-04-12T16:32

2022-04-12T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

россия

киевская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782749736_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_c9e829650f4c527ed8cd76ec6718830c.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва считает кощунством поддержку ЕС циничной провокации Киева в Буче, заявил МИД РФ."(Глава европейской дипломатии) Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержали циничную провокацию Киева с массовым убийством мирных жителей в Буче. Считаем это кощунственным по отношению, прежде всего, к памяти жертв постоянных украинских обстрелов городов и сел Донбасса", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник.В ведомстве также отметили, что "никто из есовцев не удосужился посетить эти территории ни разу с 2014 года".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html

https://ria.ru/20220411/oon-1782988932.html

россия

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, россия, киевская область, киев, еврокомиссия, евросоюз