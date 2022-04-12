https://ria.ru/20220412/bespilotniki-1783039500.html

Российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника

Российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.04.2022

Российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника

Средства Противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:19

2022-04-12T10:19

2022-04-12T10:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

мелитополь

в мире

бердянск

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Средства Противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

мелитополь

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, мелитополь, в мире, бердянск, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)