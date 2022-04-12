https://ria.ru/20220412/bayden-1783041282.html

Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"

Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией" - РИА Новости, 12.04.2022

Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"

Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:28

2022-04-12T10:28

2022-04-12T12:09

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News.Объявляя о необходимости контроля над так называемым оружием-призраком, не имеющим серийных номеров, Байден вместо "уголовного преследования" (prosecution) произнес "проституция" (prostitution)."Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — заявил американский лидер, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.На прошлой неделе Байден также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html

https://ria.ru/20220411/bayden-1783005927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, барак обама, владимир путин, ливия, сша, сирия