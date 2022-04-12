10:28 12.04.2022 (обновлено: 12:09 12.04.2022)
Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"
Президент США Байден оговорился, перепутав "уголовное преследование" с "проституцией"
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News.
Объявляя о необходимости контроля над так называемым оружием-призраком, не имеющим серийных номеров, Байден вместо "уголовного преследования" (prosecution) произнес "проституция" (prostitution).
26 марта, 20:32Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей
"Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — заявил американский лидер, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.
На прошлой неделе Байден также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.