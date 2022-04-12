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Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией" - РИА Новости, 12.04.2022
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Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"
Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией" - РИА Новости, 12.04.2022
Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"
Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:28
2022-04-12T12:09
в мире
барак обама
владимир путин
ливия
сша
сирия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News.Объявляя о необходимости контроля над так называемым оружием-призраком, не имеющим серийных номеров, Байден вместо "уголовного преследования" (prosecution) произнес "проституция" (prostitution)."Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — заявил американский лидер, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.На прошлой неделе Байден также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html
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в мире, барак обама, владимир путин, ливия, сша, сирия
10:28 12.04.2022 (обновлено: 12:09 12.04.2022)
 
Байден перепутал "уголовное преследование" с "проституцией"

Президент США Байден оговорился, перепутав "уголовное преследование" с "проституцией"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время речи о новых правилах регулирования оружия частного производства, передает CBS News.
Объявляя о необходимости контроля над так называемым оружием-призраком, не имеющим серийных номеров, Байден вместо "уголовного преследования" (prosecution) произнес "проституция" (prostitution).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 20:32
Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей
"Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции", — заявил американский лидер, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.
На прошлой неделе Байден также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден
Вчера, 22:56
Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме
 
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