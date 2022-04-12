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Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия - РИА Новости, 12.04.2022
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Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия
Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия - РИА Новости, 12.04.2022
Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия
Для успешной интеграции России и Белоруссии по линии агропрома, прежде всего, необходимо использовать преимущества каждого партнера, заявил на площадке МИА... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:51
2022-04-12T17:51
парламентское собрание союза беларуси и россии
сергей митин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для успешной интеграции России и Белоруссии по линии агропрома, прежде всего, необходимо использовать преимущества каждого партнера, заявил на площадке МИА "Россия сегодня" в рамках международной научно-практической конференции председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин.Одна из четырех сессий конференции, призванной актуализировать стратегию развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций, была посвящена формированию единой аграрной политики России и Белоруссии, что в текущей ситуации является важнейшим условием продовольственной безопасности двух стран, убеждены союзные парламентарии."Вся идеология союза наших стран завязана на взаимовыгодном использовании преимущества каждого партнера. Преимущество России – огромная территория пахотных земель. Сейчас президент принял решение увеличить существующие пахотные земли еще на 13 миллионов гектаров. Нигде в мире нет такого количества свободных земель. Но есть и сложности. Если мы посмотрим эффективность сельскохозяйственного труда, то средняя урожайность в России – около 30 центнеров с гектара. Конечно, в южных и центральных регионах она выше, чем на северо-западе и востоке страны, но тем не менее в Европе, как и в США, эта цифра выше существенно – 50-60 центнеров. Поэтому необходимо поднимать эффективность. Прежде всего, увеличивая долю участия в агропромышленном секторе современных технологий и инновационной техники", - подчеркнул Сергей Митин, который в Совете Федерации РФ занимается вопросами аграрно-продовольственной политики и природопользования.Говоря о преимуществах белорусского агрокомплекса, он отметил высокий уровень сельскохозяйственного машиностроения, которым традиционно славится страна.Он также отметил наработки России и Белоруссии в области растениеводства и животноводства, а вместе с ними и проблемы, в частности, использование привозного высокопродуктивного скота."Сейчас важно создать единую базу животных, генетически приспособленных к условиям нашей средней полосы, ведь во многом наши климатические условия сходятся. Это даст возможность консолидировать усилия ученых двух стран и поднять эффективность сельского хозяйства и по данному направлению", - считает депутат.По его словам, товарооборот между Россией и Белоруссией постоянно растет. Так, в 2021 году он увеличился на 13% по отношению к предыдущему году."В 2020 году товарооборот между Россией и Белоруссией составлял более 29 миллиардов долларов, из них 5,6 миллиарда – приходилось на продукты питания и сельского хозяйства. В 2021 году цифры по сельхозсырью и продовольствию составили уже 6,4 миллиарда долларов. Используя наработки и мощности друга, мы можем добиться еще более внушительных результатов. Техника, семенной фонд, комбикорма – мы с советских времен работаем в одной парадигме относительно агротехнологий. Надо продолжать в том же ключе, взаимно усиливая друг друга", - сказал Митин.
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сергей митин, белоруссия, россия
17:51 12.04.2022
 

Эксперт СГ: агропромы России и Белоруссии должны объединить усилия

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин
Председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Для успешной интеграции России и Белоруссии по линии агропрома, прежде всего, необходимо использовать преимущества каждого партнера, заявил на площадке МИА "Россия сегодня" в рамках международной научно-практической конференции председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин.
Одна из четырех сессий конференции, призванной актуализировать стратегию развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций, была посвящена формированию единой аграрной политики России и Белоруссии, что в текущей ситуации является важнейшим условием продовольственной безопасности двух стран, убеждены союзные парламентарии.
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"Вся идеология союза наших стран завязана на взаимовыгодном использовании преимущества каждого партнера. Преимущество России – огромная территория пахотных земель. Сейчас президент принял решение увеличить существующие пахотные земли еще на 13 миллионов гектаров. Нигде в мире нет такого количества свободных земель. Но есть и сложности. Если мы посмотрим эффективность сельскохозяйственного труда, то средняя урожайность в России – около 30 центнеров с гектара. Конечно, в южных и центральных регионах она выше, чем на северо-западе и востоке страны, но тем не менее в Европе, как и в США, эта цифра выше существенно – 50-60 центнеров. Поэтому необходимо поднимать эффективность. Прежде всего, увеличивая долю участия в агропромышленном секторе современных технологий и инновационной техники", - подчеркнул Сергей Митин, который в Совете Федерации РФ занимается вопросами аграрно-продовольственной политики и природопользования.
Говоря о преимуществах белорусского агрокомплекса, он отметил высокий уровень сельскохозяйственного машиностроения, которым традиционно славится страна.
"В советские времена, когда мы были одной страной, у нас было разделение: зерноуборочные комбайны делает Ростсельмаш, трактора малой и средней мощности – Минский тракторный завод, крупные трактора – нынешний Петербургский тракторный завод. И вот сейчас надо вновь объединить наши усилия по всем направлениям сотрудничества в области сельского хозяйства и, используя преимущества двух государств, поднять его эффективность", - сказал Митин.
Он также отметил наработки России и Белоруссии в области растениеводства и животноводства, а вместе с ними и проблемы, в частности, использование привозного высокопродуктивного скота.
"Сейчас важно создать единую базу животных, генетически приспособленных к условиям нашей средней полосы, ведь во многом наши климатические условия сходятся. Это даст возможность консолидировать усилия ученых двух стран и поднять эффективность сельского хозяйства и по данному направлению", - считает депутат.
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По его словам, товарооборот между Россией и Белоруссией постоянно растет. Так, в 2021 году он увеличился на 13% по отношению к предыдущему году.
"В 2020 году товарооборот между Россией и Белоруссией составлял более 29 миллиардов долларов, из них 5,6 миллиарда – приходилось на продукты питания и сельского хозяйства. В 2021 году цифры по сельхозсырью и продовольствию составили уже 6,4 миллиарда долларов. Используя наработки и мощности друга, мы можем добиться еще более внушительных результатов. Техника, семенной фонд, комбикорма – мы с советских времен работаем в одной парадигме относительно агротехнологий. Надо продолжать в том же ключе, взаимно усиливая друг друга", - сказал Митин.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСергей МитинБелоруссияРоссия
 
 
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