https://ria.ru/20220412/adygeya-1783173757.html
Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие
Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие - РИА Новости, 12.04.2022
Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие
Власти Адыгеи планируют предоставить организациям туристического бизнеса в регионе субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов и приобретение... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:48
2022-04-12T17:48
2022-04-12T17:48
республика адыгея
мурат кумпилов
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика адыгея
россия
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новости - туризм
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КРАСНОДАР, 12 апр – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют предоставить организациям туристического бизнеса в регионе субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов и приобретение оборудования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова отмечается, что в Адыгее с началом майских праздников ожидается существенное увеличение турпотока, вызванное, в том числе, и ограничениями на международные перелеты в ряд стран."Мы намерены использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедрив меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры. В частности, планируем предоставить туристским организациям субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов, приобретение туристского оборудования и оборудования для организации круглогодичного функционирования бассейнов", – цитирует правительство слова Кумпилова.Глава республики выразил надежду, что заявка Адыгеи на выделение субсидии из федерального бюджета на реализацию этих мероприятий будет поддержана Ростуризмом, и в ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор проектов.По данным республиканских властей, по итогам минувшего года, несмотря на коронавирусные ограничения, турпоток в Адыгею составил порядка 470 тысяч человек, что на 4% больше показателя 2020 года. Уточняется, что в последние годы в Адыгею стали приезжать туристы не только из соседних, но и из отдаленных регионов страны.
https://ria.ru/20220407/park-1782314767.html
https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика адыгея, россия, туризм, общество, новости - туризм
Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие
Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии из федерального бюджета
КРАСНОДАР, 12 апр – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют предоставить организациям туристического бизнеса в регионе субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов и приобретение оборудования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова
отмечается, что в Адыгее с началом майских праздников ожидается существенное увеличение турпотока, вызванное, в том числе, и ограничениями на международные перелеты в ряд стран.
"Мы намерены использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедрив меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры. В частности, планируем предоставить туристским организациям субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов, приобретение туристского оборудования и оборудования для организации круглогодичного функционирования бассейнов", – цитирует правительство слова Кумпилова.
Глава республики выразил надежду, что заявка Адыгеи на выделение субсидии из федерального бюджета на реализацию этих мероприятий будет поддержана Ростуризмом
, и в ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор проектов.
По данным республиканских властей, по итогам минувшего года, несмотря на коронавирусные ограничения, турпоток в Адыгею составил порядка 470 тысяч человек, что на 4% больше показателя 2020 года. Уточняется, что в последние годы в Адыгею стали приезжать туристы не только из соседних, но и из отдаленных регионов страны.