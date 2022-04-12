https://ria.ru/20220412/adygeya-1783173757.html

Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие

Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие - РИА Новости, 12.04.2022

Власти Адыгеи планируют предоставить турбизнесу субсидии на развитие

Власти Адыгеи планируют предоставить организациям туристического бизнеса в регионе субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов и приобретение... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:48

2022-04-12T17:48

2022-04-12T17:48

республика адыгея

мурат кумпилов

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика адыгея

россия

туризм

общество

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755814378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae59e8005d7fcb43d5b4a094f61650f7.jpg

КРАСНОДАР, 12 апр – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют предоставить организациям туристического бизнеса в регионе субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов и приобретение оборудования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова отмечается, что в Адыгее с началом майских праздников ожидается существенное увеличение турпотока, вызванное, в том числе, и ограничениями на международные перелеты в ряд стран."Мы намерены использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедрив меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры. В частности, планируем предоставить туристским организациям субсидии на создание модульных средств размещения, кемпингов, приобретение туристского оборудования и оборудования для организации круглогодичного функционирования бассейнов", – цитирует правительство слова Кумпилова.Глава республики выразил надежду, что заявка Адыгеи на выделение субсидии из федерального бюджета на реализацию этих мероприятий будет поддержана Ростуризмом, и в ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор проектов.По данным республиканских властей, по итогам минувшего года, несмотря на коронавирусные ограничения, турпоток в Адыгею составил порядка 470 тысяч человек, что на 4% больше показателя 2020 года. Уточняется, что в последние годы в Адыгею стали приезжать туристы не только из соседних, но и из отдаленных регионов страны.

https://ria.ru/20220407/park-1782314767.html

https://ria.ru/20220405/stroyki-1781965490.html

республика адыгея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мурат кумпилов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика адыгея, россия, туризм, общество, новости - туризм