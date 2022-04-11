https://ria.ru/20220411/zhandarmy-1782979795.html

Минобороны: французские жандармы на Украине будут скрывать преступления ВСУ

Минобороны: французские жандармы на Украине будут скрывать преступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2022

Минобороны: французские жандармы на Украине будут скрывать преступления ВСУ

Франция направила на Украину группу военных и жандармерии, которые будут собирать информацию о якобы совершенных ВС РФ преступлениях, сообщил начальник... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:13

2022-04-11T19:13

2022-04-11T20:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

франция

россия

вооруженные силы украины

министерство внутренних дел франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Франция направила на Украину группу военных и жандармерии, которые будут собирать информацию о якобы совершенных ВС РФ преступлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, 11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому "дипломатическому коридору".Генерал добавил, что из-за ангажированности данных групп, рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится."По всей видимости основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

украина

франция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, министерство внутренних дел франции, сша