19:13 11.04.2022 (обновлено: 20:03 11.04.2022)
Минобороны: французские жандармы на Украине будут скрывать преступления ВСУ
Минобороны: французские жандармы на Украине займутся сокрытием преступлений Киева
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Франция направила на Украину группу военных и жандармерии, которые будут собирать информацию о якобы совершенных ВС РФ преступлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Также украинскими властями широко используются возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций. Так, руководство Франции направило на Украину группа военнослужащих и жандармерии Франции, которые совместно c представителями "Международной комиссии по пропавшим без вести лицам" (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях", - отметил Мизинцев.
По его словам, 11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому "дипломатическому коридору".
Генерал добавил, что из-за ангажированности данных групп, рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится.
"По всей видимости основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.