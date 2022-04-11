https://ria.ru/20220411/zelenskiy-1782876845.html

Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину

Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину - РИА Новости, 11.04.2022

Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину

Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие, обращаясь в понедельник по... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:02

2022-04-11T12:02

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие, обращаясь в понедельник по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента."У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас. У вас есть такие бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения", - сказал Зеленский на украинском языке с синхронным переводом на корейский. По его словам, Южная Корея могла бы помочь Украине своей военной техникой.Выступление Зеленского транслировалось в прямом эфире по телеканалам Южной Кореи.Вместе с тем, как сообщило ранее южнокорейское агентство Рёнхап, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".Украина уже просила у Южной Корее вооружения. По данным агентства, 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передает Ренхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/zelenskiy-1782782906.html

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782680356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, украина, владимир зеленский, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей резников