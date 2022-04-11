Зеленский попросил Южную Корею поставить вооружение на Украину
Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи с просьбой поставить вооружение на Украину
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие, обращаясь в понедельник по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента.
"У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас. У вас есть такие бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения", - сказал Зеленский на украинском языке с синхронным переводом на корейский. По его словам, Южная Корея могла бы помочь Украине своей военной техникой.
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Выступление Зеленского транслировалось в прямом эфире по телеканалам Южной Кореи.
Вместе с тем, как сообщило ранее южнокорейское агентство Рёнхап, министр обороны Южной Кореи Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".
Украина уже просила у Южной Корее вооружения. По данным агентства, 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком просил его помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передает Ренхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.