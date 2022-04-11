https://ria.ru/20220411/vyezd-1782830850.html

В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж - РИА Новости, 11.04.2022

В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T06:46

2022-04-11T06:46

2022-04-11T06:46

тель-авив

россия

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними проблемами, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в отеле на израильском курорте. После он подтвердил, что находится в Тель-Авиве на выходных, и заверил, что скоро вернется в Россию выступить с докладом в Совете Федерации.Хамзаев отметил, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы вокруг таких инфоповодов. Он напомнил, что депутаты от "Единой России" обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить этот опыт на госслужащих.Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам"."Для предотвращения "новостей" о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке. Тогда мы сможем избежать распространение фейков и смуты", — отметил он.

https://ria.ru/20220405/grazhdanstvo-1781904165.html

https://ria.ru/20220411/defolt-1782818350.html

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тель-авив, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, султан хамзаев