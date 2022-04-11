Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/vyezd-1782830850.html
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж - РИА Новости, 11.04.2022
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж
Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T06:46
2022-04-11T06:46
тель-авив
россия
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
султан хамзаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/70/1562367013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c81f6c366817039c60e13007e5a1e58c.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними проблемами, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в отеле на израильском курорте. После он подтвердил, что находится в Тель-Авиве на выходных, и заверил, что скоро вернется в Россию выступить с докладом в Совете Федерации.Хамзаев отметил, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы вокруг таких инфоповодов. Он напомнил, что депутаты от "Единой России" обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить этот опыт на госслужащих.Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам"."Для предотвращения "новостей" о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке. Тогда мы сможем избежать распространение фейков и смуты", — отметил он.
https://ria.ru/20220405/grazhdanstvo-1781904165.html
https://ria.ru/20220411/defolt-1782818350.html
тель-авив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/70/1562367013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08c13d83e9090dbcdee3c4dd1a2d9800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тель-авив, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, султан хамзаев
06:46 11.04.2022
 
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Депутат Хамзаев предложил запретить выезд госслужащих за рубеж, кроме госзадач

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Султан Хамзаев
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними проблемами, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в отеле на израильском курорте. После он подтвердил, что находится в Тель-Авиве на выходных, и заверил, что скоро вернется в Россию выступить с докладом в Совете Федерации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 15:14
Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о гражданстве
Хамзаев отметил, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы вокруг таких инфоповодов. Он напомнил, что депутаты от "Единой России" обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить этот опыт на госслужащих.
"Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами", — подчеркнул политик.
Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам".
"Для предотвращения "новостей" о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке. Тогда мы сможем избежать распространение фейков и смуты", — отметил он.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
00:15
Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта
 
Тель-АвивРоссияГосдума РФЕдиная РоссияСовет Федерации РФСултан Хамзаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала