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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97 процентов протоколов, по данным МВД республики, сохраняет лидерство на выборах, набирая 27,6... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T06:32
2022-04-11T09:42
эммануэль макрон
в мире
эрик земмур
марин ле пен
франция
париж
выборы президента франции — 2022
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97 процентов протоколов, по данным МВД республики, сохраняет лидерство на выборах, набирая 27,6 процента голосов.Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает второе место (23,41 процента), лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента).В столичном регионе Франции первое место занял Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24 процента голосов), а за ним следуют Макрон (30,19 процента) и Ле Пен (12,97 процента). На четвертом месте в этом регионе — крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,46 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, у нее 6,19 процента голосов.В самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33 процента, Меланшон — 30,09 процента, а Земмур — 8,16 процента. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов.Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
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эммануэль макрон, в мире, эрик земмур, марин ле пен, франция, париж, выборы президента франции — 2022, жан-люк меланшон
06:32 11.04.2022 (обновлено: 09:42 11.04.2022)
 
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов

© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 97 процентов протоколов, по данным МВД республики, сохраняет лидерство на выборах, набирая 27,6 процента голосов.
Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает второе место (23,41 процента), лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента).
В столичном регионе Франции первое место занял Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24 процента голосов), а за ним следуют Макрон (30,19 процента) и Ле Пен (12,97 процента). На четвертом месте в этом регионе — крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,46 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, у нее 6,19 процента голосов.

В самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33 процента, Меланшон — 30,09 процента, а Земмур — 8,16 процента. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
 
Эммануэль МакронВ миреЭрик ЗеммурМарин Ле ПенФранцияПарижВыборы президента Франции — 2022Жан-Люк Меланшон
 
 
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