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В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов

В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов - РИА Новости, 11.04.2022

В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного"... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T04:47

2022-04-11T04:47

2022-04-11T04:49

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного" результата, заявил глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.По данным МВД Франции, после обработки 97 процентов бюллетеней Меланшон набирает 21,7 процента голосов и занимает третье место. С небольшим отрывом от него на втором месте — Марин Ле Пен, глава правой партии "Национальное объединение", которая набирает 23,97 процента. На первом месте — действующий президент Франции Эммануэль Макрон с 27,35 процента голосов.Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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