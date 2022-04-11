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В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов - РИА Новости, 11.04.2022
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В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов
В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов - РИА Новости, 11.04.2022
В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного"... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T04:47
2022-04-11T04:49
в мире
марин ле пен
франция
министерство внутренних дел франции
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
париж
мануэль бомпар
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного" результата, заявил глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.По данным МВД Франции, после обработки 97 процентов бюллетеней Меланшон набирает 21,7 процента голосов и занимает третье место. С небольшим отрывом от него на втором месте — Марин Ле Пен, глава правой партии "Национальное объединение", которая набирает 23,97 процента. На первом месте — действующий президент Франции Эммануэль Макрон с 27,35 процента голосов.Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
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в мире, марин ле пен, франция, министерство внутренних дел франции, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, париж, мануэль бомпар
04:47 11.04.2022 (обновлено: 04:49 11.04.2022)
 
В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов

Глава штаба Меланшона Бомпар признал, что его кандидат не пройдет во второй тур выборов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного" результата, заявил глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.

"Сегодняшнюю ночь Жан-Люк Меланшон закончит с почти 22 проценами голосов. Это невероятный результат. Спасибо всем тем, кто внес свой вклад. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти во второй тур", — написал Бомпар.

По данным МВД Франции, после обработки 97 процентов бюллетеней Меланшон набирает 21,7 процента голосов и занимает третье место. С небольшим отрывом от него на втором месте — Марин Ле Пен, глава правой партии "Национальное объединение", которая набирает 23,97 процента. На первом месте — действующий президент Франции Эммануэль Макрон с 27,35 процента голосов.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
 
В миреМарин Ле ПенФранцияМинистерство внутренних дел ФранцииВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронПарижМануэль Бомпар
 
 
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