04:47 11.04.2022 (обновлено: 04:49 11.04.2022)
В штабе Меланшона признали, что он не пройдет во второй тур выборов
Глава штаба Меланшона Бомпар признал, что его кандидат не пройдет во второй тур выборов
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон не сможет пройти во второй тур президентских выборов во Франции, хотя и добился "невероятного" результата, заявил глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.
"Сегодняшнюю ночь Жан-Люк Меланшон закончит с почти 22 проценами голосов. Это невероятный результат. Спасибо всем тем, кто внес свой вклад. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти во второй тур", — написал Бомпар.
По данным МВД Франции, после обработки 97 процентов бюллетеней Меланшон набирает 21,7 процента голосов и занимает третье место. С небольшим отрывом от него на втором месте — Марин Ле Пен, глава правой партии "Национальное объединение", которая набирает 23,97 процента. На первом месте — действующий президент Франции Эммануэль Макрон с 27,35 процента голосов.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.