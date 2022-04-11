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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T01:35

2022-04-11T01:35

2022-04-11T01:55

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.На втором месте — Марин Ле Пен с 24,58 процента голосов. На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (20,96 процента), четвертую позицию занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (6,94 процента). Пятый результат показала кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,76 процента).При этом после обработки 45 процентов протоколов в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон (24,52 процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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