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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T01:35
2022-04-11T01:55
в мире
париж
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.На втором месте — Марин Ле Пен с 24,58 процента голосов. На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (20,96 процента), четвертую позицию занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (6,94 процента). Пятый результат показала кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,76 процента).При этом после обработки 45 процентов протоколов в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон (24,52 процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
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в мире, париж, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
01:35 11.04.2022 (обновлено: 01:55 11.04.2022)
 
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90 процентов голосов

МВД Франции: Макрон после подсчета 90 процентов голосов лидирует в первом туре выборов

© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.
На втором месте — Марин Ле Пен с 24,58 процента голосов. На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (20,96 процента), четвертую позицию занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (6,94 процента). Пятый результат показала кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,76 процента).
При этом после обработки 45 процентов протоколов в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).
После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон (24,52 процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
 
В миреПарижФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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