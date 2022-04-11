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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 86 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,38 процента голосов,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:46
2022-04-11T01:32
франция
в мире
выборы президента франции — 2022
париж
эммануэль макрон
марин ле пен
эрик земмур
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 86 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,38 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.На втором месте — Марин Ле Пен с 25,31 процента голосов, третье место получает Жан-Люк Меланшон, у него — 20,15 процента.Четвертое место занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,8 процента), на пятом — кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (6,62 процента).При этом после обработки 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон 24,52 (процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
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франция, в мире, выборы президента франции — 2022, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур
00:46 11.04.2022 (обновлено: 01:32 11.04.2022)
 
Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов

МВД Франции: Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов

© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 86 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,38 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.
На втором месте — Марин Ле Пен с 25,31 процента голосов, третье место получает Жан-Люк Меланшон, у него — 20,15 процента.
Четвертое место занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,8 процента), на пятом — кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (6,62 процента).
При этом после обработки 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).
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После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон 24,52 (процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
 
ФранцияВ миреВыборы президента Франции — 2022ПарижЭммануэль МакронМарин Ле ПенЭрик Земмур
 
 
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