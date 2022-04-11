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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 86 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 86 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,38 процента голосов,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:46

2022-04-11T00:46

2022-04-11T01:32

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 86 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,38 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.На втором месте — Марин Ле Пен с 25,31 процента голосов, третье место получает Жан-Люк Меланшон, у него — 20,15 процента.Четвертое место занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,8 процента), на пятом — кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (6,62 процента).При этом после обработки 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента).После подсчета 42 процентов бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99 процента голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39 процента голосов. В лидерах также: Меланшон 24,52 (процента), Земмур (9,71 процента), Пекресс (7,98 процента) и кандидат от "зеленых" Янник Жадо (7,18 процента).Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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франция, в мире, выборы президента франции — 2022, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур