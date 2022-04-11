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Макрон лидирует на выборах во Франции после подсчета 80 процентов голосов

Макрон лидирует на выборах во Франции после подсчета 80 процентов голосов - РИА Новости, 11.04.2022

Макрон лидирует на выборах во Франции после подсчета 80 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета более 80 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,31 процента... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:20

2022-04-11T00:20

2022-04-11T00:51

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эрик земмур

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета более 80 процентов голосов лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,31 процента голосов, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 25,70 процента, свидетельствуют данные французского МВД.После подсчета 81 процента голосов избирателей, на третьем месте находится глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,80 процента), на четвертом — крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (6,87 процента), на пятом — кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,69 процента).При этом после подсчета 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41 процента голосов, далее — Жан-Люк Меланшон (25,24 процента), третья — Ле Пен (16,76 процента). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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выборы президента франции — 2022, в мире, эммануэль макрон, франция, париж, марин ле пен, эрик земмур, жан-люк меланшон