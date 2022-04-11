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Вузы, на базе которых будут открыты инженерные школы, отберут в мае
Вузы, на базе которых будут открыты инженерные школы, отберут в мае - РИА Новости, 11.04.2022
Вузы, на базе которых будут открыты инженерные школы, отберут в мае
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в мае-июне будут отобраны 30 вузов, на базе которых будут открыты инженерные школы. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:08
2022-04-11T14:08
2022-04-11T14:19
общество
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в мае-июне будут отобраны 30 вузов, на базе которых будут открыты инженерные школы.Для подготовки инженерной элиты в вузах будут создаваться передовые инженерные школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В текущих условиях мы сфокусируем работу запускаемых инженерных школ на поддержке ведущих российских предприятий, испытывающих потребность в кадрах – в микроэлектронике, фармацевтике, генетике и агроинженерии и многих других критически важных направлениях. Уже в мае-июне этого года по результатам конкурсного отбора мы определим 30 вузов, на базе которых будут организованы передовые инженерные школы. До конца года будут разработаны 30 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров. Ключевая задача на данном этапе, конечно, - это подготовка профессорско-преподавательского состава, привлечение инженеров-практиков к преподаванию в школах нового формата", - сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания у премьер-министра Михаила Мишустина, которое транслировалось на телеканале "Россия-24".Он отметил, что это позволит повысить независимость экономики РФ. Эффект от программы будет заметен уже в 2025 году, когда первые выпускники передовых инженерных школ придут работать в российские компании и предприятия."К 2030 году у нас в планах обеспечить переподготовку и стажировку 10 тысяч преподавателей и они будут выпускать 40 тысяч высококлассных специалистов для отечественной экономики, масштабировать наработки передовых инженерных школ на 100 технических вузов страны", - сказал Чернышенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента, кем стать
14:08 11.04.2022 (обновлено: 14:19 11.04.2022)
Вузы, на базе которых будут открыты инженерные школы, отберут в мае
Чернышенко: в мае-июне будут отобраны 30 вузов, на базе которых откроют инженерные школы
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил
, что в мае-июне будут отобраны 30 вузов, на базе которых будут открыты инженерные школы.
Для подготовки инженерной элиты в вузах будут создаваться передовые инженерные школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В текущих условиях мы сфокусируем работу запускаемых инженерных школ на поддержке ведущих российских предприятий, испытывающих потребность в кадрах – в микроэлектронике, фармацевтике, генетике и агроинженерии и многих других критически важных направлениях. Уже в мае-июне этого года по результатам конкурсного отбора мы определим 30 вузов, на базе которых будут организованы передовые инженерные школы. До конца года будут разработаны 30 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров. Ключевая задача на данном этапе, конечно, - это подготовка профессорско-преподавательского состава, привлечение инженеров-практиков к преподаванию в школах нового формата", - сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания у премьер-министра Михаила Мишустина, которое транслировалось на телеканале "Россия-24".
Он отметил, что это позволит повысить независимость экономики РФ. Эффект от программы будет заметен уже в 2025 году, когда первые выпускники передовых инженерных школ придут работать в российские компании и предприятия.
"К 2030 году у нас в планах обеспечить переподготовку и стажировку 10 тысяч преподавателей и они будут выпускать 40 тысяч высококлассных специалистов для отечественной экономики, масштабировать наработки передовых инженерных школ на 100 технических вузов страны", - сказал Чернышенко.