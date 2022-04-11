https://ria.ru/20220411/ukraina-1782910779.html

Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор ВСУ, появилось на Урале

Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор ВСУ, появилось на Урале - РИА Новости, 11.04.2022

Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор ВСУ, появилось на Урале

Граффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, появилось в Екатеринбурге, место стало популярным для фотографирования, передает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:21

2022-04-11T14:21

2022-04-11T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

волгоград

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telegram (приложение)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Граффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, появилось в Екатеринбурге, место стало популярным для фотографирования, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.Неизвестный автор, вдохновившись этой историей, нарисовал граффити в Екатеринбурге на берегу реки Исеть. На рисунке изображена пожилая женщина с советским флагом. Причем ее тень напоминает скульптуру "Родина-мать зовет!", которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде. Граффити уже стало местной достопримечательностью, многие здесь фотографируются, хотя добраться до него не просто - нужно пройти десяток метров по узкой тропинке над обрывом реки."Мы прочитали в интернете о поступке этой женщины и о том, что в Екатеринбурге появилось граффити в ее честь. С трудом нашли это место и приехали сюда, чтобы сфотографироваться", - рассказала РИА Новости Людмила, которая пришла сюда с мужем. На девушке – военная фуражка и футболка с надписью "Я помню, я горжусь. 9 мая", в ее руках – российский триколор.Молодые люди признались, что восхищены благородством женщины.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782841695.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

волгоград, украина, екатеринбург, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, общество