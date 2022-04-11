Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор ВСУ, появилось на Урале
Граффити с изображением пенсионерки, давшей отпор украинским военным, появилось на Урале
© Фото : @urallive/telegramГраффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, в Екатеринбурге
Граффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Граффити с изображением пожилой женщины, давшей отпор украинским военным, появилось в Екатеринбурге, место стало популярным для фотографирования, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
Неизвестный автор, вдохновившись этой историей, нарисовал граффити в Екатеринбурге на берегу реки Исеть. На рисунке изображена пожилая женщина с советским флагом. Причем ее тень напоминает скульптуру "Родина-мать зовет!", которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде. Граффити уже стало местной достопримечательностью, многие здесь фотографируются, хотя добраться до него не просто - нужно пройти десяток метров по узкой тропинке над обрывом реки.
"Мы прочитали в интернете о поступке этой женщины и о том, что в Екатеринбурге появилось граффити в ее честь. С трудом нашли это место и приехали сюда, чтобы сфотографироваться", - рассказала РИА Новости Людмила, которая пришла сюда с мужем. На девушке – военная фуражка и футболка с надписью "Я помню, я горжусь. 9 мая", в ее руках – российский триколор.
Молодые люди признались, что восхищены благородством женщины.