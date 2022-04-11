https://ria.ru/20220411/ukraina-1782897227.html

Боррель призвал Евросоюз выдать Украине оружие, которое она просит

Боррель призвал Евросоюз выдать Украине оружие, которое она просит - РИА Новости, 11.04.2022

Боррель призвал Евросоюз выдать Украине оружие, которое она просит

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС в срочном порядке предоставить Украине то... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:23

2022-04-11T13:23

2022-04-11T14:24

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС в срочном порядке предоставить Украине то вооружение, о котором она просит, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.По данным агентства, еврочиновник заявил высокопоставленным дипломатам из европейских стран, что решение об этом необходимо принять "в течение нескольких дней, а не недель".В марте президент Украины Владимир Зеленский просил Запад закрыть воздушное пространство страны либо предоставить системы ПВО, в частности С-300. В минувшую пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву эти зенитные ракетные комплексы. Однако уже в понедельник утром российское Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок С-300, переданных Украине из Европы.Министр обороны России Сергей Шойгу называл "безответственными" западные поставки летального оружия Украине, так как это может создать угрозы для самих европейских государств. Отправка вооружений увеличит количество жертв, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/s-300-1782852131.html

https://ria.ru/20220411/borrel-1782869423.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, жозеп боррель, украина, ситуация в днр и лнр