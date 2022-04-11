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Командир "Азова" бросил подразделение, заявил Кива - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782896906.html
Командир "Азова" бросил подразделение, заявил Кива
Командир "Азова" бросил подразделение, заявил Кива - РИА Новости, 11.04.2022
Командир "Азова" бросил подразделение, заявил Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что командир находящегося в Мариуполе украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:22
2022-04-11T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
александр семенов (ученый)
владимир путин
мариуполь
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что командир находящегося в Мариуполе украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко бросил свое подразделение, вырвался из окружения на вертолете и сейчас находится в Киеве."По имеющейся у меня информации, командир Азова Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов и сейчас он находится в Киеве", - сказал Кива в своем Telegram-канале.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей "Азова". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии, александр семенов (ученый), владимир путин, мариуполь, россия, telegram (приложение), донбасс, ми-8, игорь конашенков
13:22 11.04.2022 (обновлено: 14:04 11.04.2022)
 
Командир "Азова" бросил подразделение, заявил Кива

Кива: командир "Азова" Прокопенко бросил подразделение и находится в Киеве

CC0 / Exiik / Командир украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко
Командир украинского нацбатальона Азов (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC0 / Exiik /
Командир украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что командир находящегося в Мариуполе украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко бросил свое подразделение, вырвался из окружения на вертолете и сейчас находится в Киеве.
"По имеющейся у меня информации, командир Азова Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов и сейчас он находится в Киеве", - сказал Кива в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей "Азова". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 23:50
Замкомандира "Азова" пожаловался на отсутствие связи с политиками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАлександр Семенов (ученый)Владимир ПутинМариупольРоссияTelegram (приложение)ДонбассМи-8Игорь Конашенков
 
 
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