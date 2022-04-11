https://ria.ru/20220411/ukraina-1782895143.html

Украинские боевики не считают жителей Донбасса своими, заявил Пушилин

Украинские боевики не считают жителей Донбасса своими, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские боевики не считают жителей Донбасса своими, заявил Пушилин

Украинские боевики не считают жителей Донбасса своими людьми и уничтожают инфраструктуру региона, сказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:16

2022-04-11T13:16

2022-04-11T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики не считают жителей Донбасса своими людьми и уничтожают инфраструктуру региона, сказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время общения с представителями иностранных СМИ."Ввиду того, что наш противник не считает жителей Донбасса своими людьми... что противник абсолютно точно понимает, что при любых обстоятельствах мы освободим всю территорию ДНР в конституционных границах. Поэтому они не считают и объекты инфраструктуры своими. Они прекрасно понимают, что они или по своей воле вынуждены будут уйти, или же они выйдут из-за того, что наши подразделения просто их выметут с территории ДНР. Поэтому, конечно, они наносят максимальный ущерб", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины