https://ria.ru/20220411/ukraina-1782894254.html

Российская армия взяла укрепленный рубеж ВСУ в Харьковской области

Российская армия взяла укрепленный рубеж ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.04.2022

Российская армия взяла укрепленный рубеж ВСУ в Харьковской области

Российские войска заняли село Каменка — один из самых укрепленных рубежей обороны ВСУ, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:09

2022-04-11T13:09

2022-04-11T14:15

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские войска заняли село Каменка — один из самых укрепленных рубежей обороны ВСУ, сообщило Министерство обороны.После боя танкистам Западного военного округа на передовой вручили боевые государственные награды."Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка, проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе", — заключили в Минобороны.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

харьковская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение танкистов ЗВО за взятие села Каменка Российские войска заняли село Каменка — один из самых укрепленных рубежей обороны ВСУ, сообщило Министерство обороны. После боя танкистам Западного военного округа на передовой вручили боевые государственные награды. 2022-04-11T13:09 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область