https://ria.ru/20220411/ukraina-1782864477.html

В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными

В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными - РИА Новости, 11.04.2022

В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, - это безобразное и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:08

2022-04-11T11:08

2022-04-11T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

константин косачев

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совет федерации рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, - это безобразное и безответственное заявление, поощряющее Киев на продолжение военных действий, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева", - сказал Косачев журналистам. По его словам, "подобного рода безответственных заявлений можно было бы ожидать от генералов либо политиков, представляющих НАТО". "Но заявление из уст одного из высших чиновник Евросоюза ни в какие рамки не лезет", - добавил Косачев."Это крайне опасное заявление, которое, если будь оно реализовано в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает, будет означать лишь новые жертвы и новые утраты для Украины, но никоим образом не способно поменять ситуацию по существу", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин косачев, в мире, россия, евросоюз, украина, совет федерации рф