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В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782864477.html
В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными
В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными - РИА Новости, 11.04.2022
В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, - это безобразное и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:08
2022-04-11T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
константин косачев
в мире
россия
евросоюз
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, - это безобразное и безответственное заявление, поощряющее Киев на продолжение военных действий, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева", - сказал Косачев журналистам. По его словам, "подобного рода безответственных заявлений можно было бы ожидать от генералов либо политиков, представляющих НАТО". "Но заявление из уст одного из высших чиновник Евросоюза ни в какие рамки не лезет", - добавил Косачев."Это крайне опасное заявление, которое, если будь оно реализовано в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает, будет означать лишь новые жертвы и новые утраты для Украины, но никоим образом не способно поменять ситуацию по существу", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html
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константин косачев, в мире, россия, евросоюз, украина, совет федерации рф
11:08 11.04.2022 (обновлено: 11:44 11.04.2022)
 
В СФ назвали слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными

Сенатор Косачев назвал слова Борреля о пути решения ситуации на Украине безобразными

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем, - это безобразное и безответственное заявление, поощряющее Киев на продолжение военных действий, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева", - сказал Косачев журналистам. По его словам, "подобного рода безответственных заявлений можно было бы ожидать от генералов либо политиков, представляющих НАТО". "Но заявление из уст одного из высших чиновник Евросоюза ни в какие рамки не лезет", - добавил Косачев.
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"Это крайне опасное заявление, которое, если будь оно реализовано в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает, будет означать лишь новые жертвы и новые утраты для Украины, но никоим образом не способно поменять ситуацию по существу", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКонстантин КосачевВ миреРоссияЕвросоюзУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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