https://ria.ru/20220411/ukraina-1782857645.html

Косачев: на биопроекты на Украине выделили более 1,5 миллиарда долларов

Косачев: на биопроекты на Украине выделили более 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев: на биопроекты на Украине выделили более 1,5 миллиарда долларов

На реализацию международных биопроектов на Украине с участием США за последние 10 лет было выделено более 1,5 миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:38

2022-04-11T10:38

2022-04-11T11:13

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На реализацию международных биопроектов на Украине с участием США за последние 10 лет было выделено более 1,5 миллиардов долларов, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Имеющиеся в распоряжении России материалы дают основания полагать, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России в обстановке полной секретности осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", - отметил сенатор. По его словам, указания Минздрава Украины от 24 февраля по "оперативной ликвидации хранящихся на биообъектах запасов опасных патогенов подтверждают попытки зачистить следы биологической деятельности военного характера"."По данным нашего МИД, в этих проектах участвовали граждане США, в том числе эксперты по биологическому оружию, а также лица, обладавшие дипломатическим иммунитетом", - уточнил Косачев.Финансирование программ осуществлялось непосредственно в рамках инициированного Пентагоном проекта "Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине", рассчитанного на период до 2024 года (головной подрядчик – американская компания СН2М Hill) и через украинский научно-технологический центр (Science and Technology Center in Ukraine), сказал законодатель."За последние 10 лет на реализацию биопроектов на Украине было выделено более 1,5 миллиардов долларов", - подчеркнул он.Косачев сообщил, что на заседаниях парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется заслушать "различных представителей и от МИД России, и военных экспертов, и биологов, и юристов, и многих других с учетом комплексного характера исследуемого вопроса". О том, как будет продвигаться работа, комиссия будет регулярно докладывать общественности, сказал вице-спикер СФ.Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782855131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, россия, украина, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии