https://ria.ru/20220411/ukraina-1782857251.html

Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике

Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике - РИА Новости, 11.04.2022

Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике

По мере понимания Киевом, что Евросоюз не построит за него процветающую демократию в стране, возможны изменения в политическом ландшафте Украины, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:36

2022-04-11T10:36

2022-04-11T11:13

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. По мере понимания Киевом, что Евросоюз не построит за него процветающую демократию в стране, возможны изменения в политическом ландшафте Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Налицо наивная вера, что ЕС за свой счет построит украинцам некую процветающую демократию назло русским. И эти представления будут еще долго блуждать в украинском политическом контексте, отдаляя ту единственно возможную перспективу национального развития, которая должна опираться на собственные интересы, на мир с соседями и согласие в самой стране, а не на внешнее управление и силовую дерусификацию", - сказал политик.По его словам, "по мере отрезвления, возможно, будет меняться и политический ландшафт, но это вопрос довольно долгого времени".Косачев отметил, что население страны уже много лет погружено в определенную информационную среду, которая имеет весьма относительную связь с реальностью. Ведь они уже восемь лет "успешно противостоят российской агрессии", "одной ногой в Евросоюзе", а Запад, заинтересован сделать из Украины "витрину успеха" прозападного выбора народа на постсоветском пространстве. "По сути, предполагалось, что из украинцев сделают неких "правильных русских" (назло нам, "неправильным"), то есть – безоглядно ориентированных на Европу и управляемых извне", - добавил сенатор.Но оказалось, что намного дешевле и удобнее превратить их в "пушечное мясо", призванное поставлять на Запад картинку людей, погибающих за "европейские ценности". Этим хотят взбодрить и сплотить население самой Европы, все более разочаровывающееся в местных реалиях, сказал политик."Совершенно не случайно (Владимир) Зеленский стал экстренно ставить вопрос об ускоренном членстве Украины в ЕС. Киевский режим уже не верит, что люди будут умирать за него так, как умирали бы за европерспективу", - подчеркнул законодатель.Но тогда, выходит, дело не в "незалежности", не в защите отечества, а в "надежде на банальные европейские деньги", отметил Косачев. "Они должны, по идее, стать второй попыткой совершить чудо, которого так и не случилось после подписания соглашения об Ассоциации", - заключил парламентарий.Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, евросоюз, константин косачев, донбасс