Рейтинг@Mail.ru
Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782857251.html
Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике
Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике - РИА Новости, 11.04.2022
Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике
По мере понимания Киевом, что Евросоюз не построит за него процветающую демократию в стране, возможны изменения в политическом ландшафте Украины, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:36
2022-04-11T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европа
украина
евросоюз
константин косачев
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_73f14c657e58f9d0098749e5d26a1e35.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. По мере понимания Киевом, что Евросоюз не построит за него процветающую демократию в стране, возможны изменения в политическом ландшафте Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Налицо наивная вера, что ЕС за свой счет построит украинцам некую процветающую демократию назло русским. И эти представления будут еще долго блуждать в украинском политическом контексте, отдаляя ту единственно возможную перспективу национального развития, которая должна опираться на собственные интересы, на мир с соседями и согласие в самой стране, а не на внешнее управление и силовую дерусификацию", - сказал политик.По его словам, "по мере отрезвления, возможно, будет меняться и политический ландшафт, но это вопрос довольно долгого времени".Косачев отметил, что население страны уже много лет погружено в определенную информационную среду, которая имеет весьма относительную связь с реальностью. Ведь они уже восемь лет "успешно противостоят российской агрессии", "одной ногой в Евросоюзе", а Запад, заинтересован сделать из Украины "витрину успеха" прозападного выбора народа на постсоветском пространстве. "По сути, предполагалось, что из украинцев сделают неких "правильных русских" (назло нам, "неправильным"), то есть – безоглядно ориентированных на Европу и управляемых извне", - добавил сенатор.Но оказалось, что намного дешевле и удобнее превратить их в "пушечное мясо", призванное поставлять на Запад картинку людей, погибающих за "европейские ценности". Этим хотят взбодрить и сплотить население самой Европы, все более разочаровывающееся в местных реалиях, сказал политик."Совершенно не случайно (Владимир) Зеленский стал экстренно ставить вопрос об ускоренном членстве Украины в ЕС. Киевский режим уже не верит, что люди будут умирать за него так, как умирали бы за европерспективу", - подчеркнул законодатель.Но тогда, выходит, дело не в "незалежности", не в защите отечества, а в "надежде на банальные европейские деньги", отметил Косачев. "Они должны, по идее, стать второй попыткой совершить чудо, которого так и не случилось после подписания соглашения об Ассоциации", - заключил парламентарий.Читайте полный текст интервью Константина Косачева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
европа
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_c917cb9691e10e31ed7d3746cee0b3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, евросоюз, константин косачев, донбасс
10:36 11.04.2022 (обновлено: 11:13 11.04.2022)
 
Косачев предположил, когда стоит ждать перемен в украинской политике

Косачев: по мере понимания, что ЕС не построит демократию на Украине, возможны перемены

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. По мере понимания Киевом, что Евросоюз не построит за него процветающую демократию в стране, возможны изменения в политическом ландшафте Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Налицо наивная вера, что ЕС за свой счет построит украинцам некую процветающую демократию назло русским. И эти представления будут еще долго блуждать в украинском политическом контексте, отдаляя ту единственно возможную перспективу национального развития, которая должна опираться на собственные интересы, на мир с соседями и согласие в самой стране, а не на внешнее управление и силовую дерусификацию", - сказал политик.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
По его словам, "по мере отрезвления, возможно, будет меняться и политический ландшафт, но это вопрос довольно долгого времени".
Косачев отметил, что население страны уже много лет погружено в определенную информационную среду, которая имеет весьма относительную связь с реальностью. Ведь они уже восемь лет "успешно противостоят российской агрессии", "одной ногой в Евросоюзе", а Запад, заинтересован сделать из Украины "витрину успеха" прозападного выбора народа на постсоветском пространстве. "По сути, предполагалось, что из украинцев сделают неких "правильных русских" (назло нам, "неправильным"), то есть – безоглядно ориентированных на Европу и управляемых извне", - добавил сенатор.
Но оказалось, что намного дешевле и удобнее превратить их в "пушечное мясо", призванное поставлять на Запад картинку людей, погибающих за "европейские ценности". Этим хотят взбодрить и сплотить население самой Европы, все более разочаровывающееся в местных реалиях, сказал политик.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
"Совершенно не случайно (Владимир) Зеленский стал экстренно ставить вопрос об ускоренном членстве Украины в ЕС. Киевский режим уже не верит, что люди будут умирать за него так, как умирали бы за европерспективу", - подчеркнул законодатель.
Но тогда, выходит, дело не в "незалежности", не в защите отечества, а в "надежде на банальные европейские деньги", отметил Косачев. "Они должны, по идее, стать второй попыткой совершить чудо, которого так и не случилось после подписания соглашения об Ассоциации", - заключил парламентарий.
Читайте полный текст интервью Константина Косачева >>
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвропаУкраинаЕвросоюзКонстантин КосачевДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала