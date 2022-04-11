https://ria.ru/20220411/ukraina-1782852944.html

В Совфеде назвали современную Украину отражением истинного Запада

В Совфеде назвали современную Украину отражением истинного Запада - РИА Новости, 11.04.2022

В Совфеде назвали современную Украину отражением истинного Запада

Современная Украина, в которой распространены националистические идеи, - это уродливое, как в капле воды, отражение истинного Запада, написал в своем... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:19

2022-04-11T10:19

2022-04-11T10:19

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константин косачев

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Современная Украина, в которой распространены националистические идеи, - это уродливое, как в капле воды, отражение истинного Запада, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Современная националистическая Украина - это уродливое, как в капле воды, отражение истинного Запада, каким он всегда был, но каким ему так не хотелось казаться. Хотелось казаться белыми и пушистыми, пусть и "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", как говорил классик, но в свою пользу. Однако время притворных гримас действительно закончилось, лицедейство более не работает. Наступает новое время. Никаких иллюзий", - отметил политик.Косачев подчеркнул, что Запад правдами и неправдами пытается продемонстрировать России и миру, что не готов поступаться принципами и вообще находится по правильную сторону истории. Однако, антироссийскими санкциями Запад вдребезги разрушил собственные мифы о демократии, верховенстве закона, контрактных обязательствах, священном праве собственности и принципах дипсношений, написал сенатор. "Внесудебные расправы - реалия сегодняшнего дня. Расправа с конкурентом под шумок, поспешно и топорно, лишь бы поймать момент", - добавил он.И главное - права человека. Русофобия на государственном и на бытовом уровне, бьющая напрямую по людям - прямо противоположна любым западным сказкам на этот счёт, подчеркнул законодатель. "Хочется самоутверждаться за чужой счёт, а значит - кого-то презирать, унижать и преследовать. Почему бы ни русских?", - написал Косачев.Сенатор отметил, что речь идет о системных действиях соответствующих государств. "Это, а не известная триада "демократия - верховенство закона - права человека", и есть отныне государственная политика Запада. Политика инквизиции XXI века", - считает политик. По его словам, это то, что так роднит Запад с нынешней Украиной. "Красивые лозунги и презрение к ним в реальных делах. Подавление инакомыслия любыми средствами. Защита только "своих". Угрозы всем остальным", - заключил он.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, совет федерации рф, константин косачев